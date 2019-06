Officieel: alle prijzen en plaatsen van de Dutch Grand Prix

Hier vind je alles dat je moet weten.

Zondag 16 juni – gisteren dus – was de laatste dag dat Formule 1-fans zich konden registreren voor de kaartverkoop voor de Heineken Dutch Grand Prix van 2020. Volgende week zal de aanvraagperiode officieel beginnen. In dit artikel leggen we uit hoe je aan tickets voor het spektakel aan de kust kunt komen.

Iedereen die zich de afgelopen weken heeft ingeschreven, maakt nog altijd kans om kaarten te kunnen kopen voor de Grand Prix van Nederland. Volgende week, op 24 juni, ontvangen degenen die zich hebben geregistreerd een e-mail van de organisatie, waarin een persoonlijke link staat. Hiermee krijgen de ingeschreven personen toegang tot het portaal waar de tickets kunnen worden aangeschaft. Dit portaal zal zich openen op 25 juni, een dag nadat de mail wordt verstuurd. Tot en met 9 juli kunnen klanten maximaal 6 tickets per persoon aanvragen.

Daarna zal wederom even moeten worden gewacht. Tegen het einde van juli (of uiterlijk aan het begin van augustus) zal de organisatie de tickets daadwerkelijk toewijzen. In deze periode zal de organisatie e-mails versturen naar klanten die kaarten mogen kopen. Bij een overschot aan aanvragen zullen de tickets eerlijk worden verloot. De kans dat dit gebeurt is overigens zeer groot. Jan Lammers zei vanmiddag tegenover BNR namelijk dat meer dan 250.000 mensen zich hebben ingeschreven.

Prijzen en plaatsen

Ben jij straks nu één van de gelukkigen die tickets toegewezen krijgt, dan zal je een groot aantal opties hebben om uit te kiezen. Op de website van de Heineken Dutch Grand Prix is vanaf vandaag te zien waar langs het circuit plaatsgenomen kan worden. Te zien is dat langs het rechte stuk bij de start-finishlijn voortaan vier tribunes zullen staan. Daarnaast zijn er grandstands vanaf de haarspeldbocht (bocht 10) tot en met bocht 13. Bezoekers die geen tribuneplaats hebben, zullen in de duinen plaats moeten nemen.

Dan de prijzen. Zoals de organisatie in het verleden heeft beweerd, komen de prijzen van de tickets redelijk overeen met die van de Grand Prix van België. Wie enkel op zondag een bezoek aan het circuit zal brengen en zo min mogelijk uit wil geven, komt voor ongeveer 140 euro terecht in de duinen. Kinderen betalen voor eenzelfde plaats 82 euro. Prijzen voor zondagplaatsen op de Bronzen, Zilveren en Gouden tribunes liggen tussen de 185 en 396 euro. Weekendtickets op deze grandstands kosten minimaal (duin) 185 euro en maximaal (goud) 510 euro.

De duurste kaarten zijn uiteraard degene die je langs het rechte stuk plaatsen. Vrijdag, zaterdag en zondag kosten respectievelijk 112, 243 en 448 euro. Wie zaterdag én zondag bij start-finish wil zitten, moet daarvoor 585 euro betalen. Mindervaliden betalen voor drie dagen maximaal 260 euro. Zij zitten bij het uitkomen van de nieuwe kombocht. De voorlopige prijslijst is HIER te vinden.

