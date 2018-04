Monaco en Rusland willen toch grid girls

Gaat het dan toch weer gebeuren?

Niet iedereen laat zich domineren door de keuzes van Liberty Media. Terwijl het overgrote deel gehoor lijkt te geven aan het feit dat grid girls niet meer welkom zijn in de Formule 1, bieden zowel Rusland als Monaco tegenstand tegen de keuzes.

Rusland is van mening dat grid girls onderdeel zijn van de F1. Het land is dan ook in gesprek met de F1 om ze terug te brengen. In ieder geval voor de Grand Prix van Rusland. Eerste Minister van Rusland, Dmitry Kozak, die over de Russische Grand Prix gaat, spreekt over een traditie. Hij is geen fan van Liberty’s idee om kinderen in te zetten. Volgens hem zijn kinderen bang voor mechanische zaken. “Je hebt volwassenen nodig in de motorsport. Grid girls zijn een goed gezicht voor de autosport en ze zien er mooi uit”, aldus de minister tegenover Associated Press.

Monaco wil ook de grid girls terug en zou zelfs al een deal hebben gesloten. Automobile Club de Monaco president Michel Boeri heeft gezegd dat grid girls onderdeel zullen zijn van de Grand Prix in de dwergstaat. Boeri snapt weinig van het Amerikaanse geneuzel over feminisme. “Onze modellen zijn opgeleid in PR-scholen. Werken op een event als een Grand Prix toont gelijkenissen met de training die ze krijgen. Bovendien krijgen ze ervoor betaald”. (via Forbes)

De Grand Prix van Monaco is op 27 mei. De Grand Prix van Rusland is op 30 september in Sochi.