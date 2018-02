Grid girls zijn heel boos en ook teleurgesteld

En ze zijn niet de enigen.

Een schok bereikte ons gisteren vanuit het hart van de F1. Er werd al enige tijd over gespeculeerd, maar gisteren vloog de kogel door de kerk: grid girls hebben vanaf dit seizoen geen plaats meer in de Formule 1. Sean Bratches vindt de decennia oude traditie niet meer passen bij de sport anno 2018 en gooide er een officieel persbericht uit om zijn besluit kenbaar te maken aan de wereld. Inmiddels heeft die wereld de kans gehad te reageren op de actie. Een ding is zeker: het hele issue heeft de F1 in ieder geval veel publiciteit opgeleverd.

Misschien moeten we maar beginnen met wellicht de belangrijkste groep in deze kwestie: de leden van het grid girl gilde. Tot op heden zijn er met name negatieve reacties op het besluit gekomen uit deze hoek. Onlangs brachten we al een verhaal van grid girl Chantel George, die aangaf dat zij het juist een zeer positieve ervaring had gevonden om grid girl te zijn bij de Grand Prix van Silverstone in 2014. Dat was nog vóór het definitieve besluit de schone taak in de ban te doen.

Inmiddels heeft Chantel bijval gekregen van collegae met goede namen als Rebecca Cooper, Tahan Lew-Fatt, Lauren-Jade Pope, Mimi Griffin, Hannah Louise en Isabella Worlock. Hun argumenten zijn onder andere dat ze het tof vonden om grid girl te zijn, dat ze boos zijn dat ze nu hun baan kwijt zijn, dat ze zichzelf helemaal niet geobjectificeerd voelen en dat ‘een bepaalde groep mensen aanstoot neemt aan zaken waar de direct betrokkenen helemaal geen aanstoot aan nemen’. In de woorden van Lauren-Jade (via Twitter):

Because of these feminists, they’ve have cost us our jobs! I have been a grid girl for 8 years and I have Never felt uncomfortable! I love my job, if I didn’t I wouldn’t do it! Noone forces us to do this! This is our choice!

Nanet Por, een Nederlandse voormalig grid girl die nu een bedrijf heeft dat modellen levert voor sportevenementen, heeft hier tegenover RTL nog aan toe te voegen:

Je kunt tegenwoordig niets meer doen of je doet het al fout met vrouwen. Ik denk zeker dat het te maken heeft met #MeToo, maar ik vind het nogal vergezocht.

Goed, de meest direct betrokkenen zijn dus niet blij, hoe zit het met andere partijen? Dat is deels een ander verhaal. F1 diehards zoals Bernie Ecclestone zijn negatief. De oude Bernie vindt dat het allemaal wel een beetje ‘erg preuts’ wordt en laat zijn mening optekenen bij kwaliteitspublicatie The Sun, dat uitpakt met deze kop:

Ook Alice Powell, de eerste vrouwelijke coureur die punten scoorde in de GP3, vindt het maar een raar besluit (via Twitter):

Oh no!!!!!!!! That was going to be my next venture 😉😉😂 On a serious note…. really?!?!? Is that not part of motorsport? Also, job loss for the girls who take part. The grid girls I know enjoy their job.

Toch moeten we niet net doen alsof iedereen de beslissing van Liberty Media laakbaar vindt. Het UK’s Women’s Sport Trust bijvoorbeeld, vindt het een top besluit. Hun blijdschap is duidelijk te zien op deze compilatie van foto’s (via Twitter).



Oké, die was misschien iets te makkelijk. Onder het artikel van gisteren waren de meeste reacties weliswaar hartverwarmend negatief, maar het zou natuurlijk kunnen dat we in onze eigen Autoblog Echo Chamber leven. Een poll van Sky Sports doet dat in ieder geval wel vermoeden. Slechts een derde deel van de respondenten vindt Liberty’s besluit slecht. De meesten die dit lezen zullen dat net als wij onvoorstelbaar vinden, maar goed, dit is kennelijk de wereld waarin we leven…