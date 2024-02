Tesla aangeklaagd: deugers blijken mega milieuonvriendelijk

Tesla is aangeklaagd omdat ze zeer milieuonvriendelijk zijn. Die zagen we niet aankomen.

Het is wel grappig hoe je altijd een gevoel hebt bij een bepaald merk. Ben & Jerry’s is altijd goed, natuurlijk. En Tata Steel vinden we stom. En er zijn van die merken die wat lastig te plaatsen. Simpelweg omdat je niet weet wat ze doen, zoals Cognizant (die naamsponsor van het team van Aston Martin). Maar iedereen weet dat Tesla supertof is. Hun doel is om de hele wereld – tegen betaling – te voorzien van milievriendelijke auto’s. Dan is het wel een tof merk toch?

Tesla aangeklaagd

Nou ja, dat is dus niet helemaal het geval. Nu kun je een boom opzetten over hoe milieuvriendelijk een EV is (thuiswerken, ga thuiswerken), maar het gaat er ook om HOE je te werk gaat. En daar schort het kennelijk aan bij Tesla, dat aangeklaagd wordt omdat ze milieuonvriendelijk zijn! Ja, wij stonden ook met onze oren te klapperen (we hebben vrij grote oren). Toch, persbureau Reuters (toch niet de minste bron) brengt het de wereld in.

Tesla is aangeklaagd door 25 gemeenten, vanwege het dumpen van gevaarlijke afvalstoffen. Het gaat om het niet correct ontdoen van verf-afvalstoffen, accu’s, remvloeistof, antivries en, eh, diesel! De 25 gemeenten in Californië willen vooral dat Tesla in de toekomst op de goede wijze zijn afval verwerkt. Mocht Tesla verzuimen dit te doen, staat ze een boete te wachten van maar liefst 70.000 dollar. Dat is wisselgeld voor Elon Musk, maar het is wel een boete per dag. Dus na 10 dagen is het al 7 ton en na 100 dagen bedraagt het bedrag, nou, je, je kan zelf ook rekenen natuurlijk (7 miljoen).

Flinke overtreding

Het is niet een kleine overtreding van Tesla. Volgens de aanklacht betreft het maar liefst 101 locaties waar Tesla niet de juiste procedures volgt. Het gaat dus niet alleen om de fabriek in Fremont waar Tesla de auto’s maakt, maar ook alle werkplaatsen en faciliteiten die de fabriek ondersteunen. In de gigafactory worden vooral de auto’s in elkaar geschroefd, de onderdelen komen veelal kant en klaar binnen. Overigens hoef je je geen zorgen te maken, die bewuste gigafactory valt ook onder de locaties waar Tesla de geldende milieu-eisen met voeten betreed.

Tesla heeft een lange historie met de strenge regels in Californië. In 2019 werden ze al aangeklaagd voor onjuiste afvalmanagement. Toen bedroeg de boete een zeer milde 31.000 euro. In 2022 gingen Musk & Co weer de fout in en bedroeg de boete 275.000 euro. Dat was toen vanwege te veel uitstoot van afvalstoffen uit de spuit-afdeling van de fabriek. Nu is het dus aanzienlijk serieuzer.