Lezersvraag: wat zijn de engste auto’s(namen)

Griezelen met auto's en de namen.

Het is vandaag Halloween. Althans, voornamelijk in de Verenigde Staten. In Nederland is het feest inmiddels dik gecommercialiseerd zodat pretparken en feestwinkels er aan kunnen verdienen. In dit thema passen ook diverse autonamen.

Rolls-Royce heeft al jaren een angstaanjagende line-up met de Phantom, Ghost en Wraith. En wat te denken van Dodge met namen als Hellcat en Demon. Heel vrolijk klinkt het allemaal niet, maar de namen zijn inmiddels ingeburgerd onder petrolheads.

Er zijn ook modelnamen die in eerste instantie minder beangstigend klinken. Vaak omdat we de betekenis erachter niet weten. Zo verwijst Murciélago traditiegetrouw naar een vechtstier, maar in het Spaans betekent het vleermuis. Of wat te denken van Diablo. Wederom een vechtstier, maar in het Spaans betekent het duivel. In het verleden werden ook tal van duistere namen gebruikt. Bijvoorbeeld de Playmouth Prowler (de sluiper) of de Pontiac Banshee, een naam die verwijst naar een mythisch wezen.

Een auto hoeft qua naam niet eng te zijn om je bang te maken. Zo klinkt de eerste generatie Porsche 911 Turbo heel gewoon voor een buitenstaanders, maar autoliefhebbers weten de echte bijnaam van deze auto. En wat te denken van de Fiat Multipla. Zwetend in bed wakker worden met die vreemde koplampen die je aanstaren. Brr…