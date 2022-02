Tesla in wasstraat niet meer toegestaan, vanwege storingen

Een Tesla in de wasstraat kan dus niet meer. Althans, in deze stad.

Tesla’s zijn superieur aan andere auto’s. Mensen in Tesla’s zijn superieur aan andere mensen. Dat zijn gewoon de feiten. Mensen in Tesla’s zijn begaan met het milieu en kijken naar de toekomst. Geef ze dan ook ruimte op de parkeerplaats, op de linkerbaan en offer puppy’s op aan ze.

Maar je hoeft ze niet meer voor te laten bij meerdere wasstraten in Oldenburg. Dat meldt de Duitse kwaliteitspublicatie Stern. Want daar zijn ze helemaal klaar met de übermenschen in überauto’s. Het is overigens geen misgunning. Nee, de beheerders van de wasstraten hebben het gehad met falende Tesla’s.

Tesla in wasstraat

Wat blijkt, Tesla’s kunnen helemaal niet door de wasstraat. Het gaat overigens niet om ALLE Tesla’s, maar voornamelijk om de oudere modellen. Dus met name de Model S en de Model X. Als je met die vroege exemplaren door een wasstraat gaat, bestaat de kans dat de achterklep per abuis opengaat.

Volgens Stern is Tesla niet zo’n fan van wasstraten. Schade die ontstaan is in de wasstraat, valt dan ook niet onder de garantie. Bij Tesla raden ze het af om wasstraten te bezoeken met borstels. In plaats daarvan moet je ‘contactloze’ wasstraten bezoeken met je Tesla.

Carswash Modus

Zoals gezegd, het gaat hier om de oudere modellen. De nieuwere Model 3 en Model Y zijn voorzien van een ‘Carwash Modus’. Dat is op zich een functie die andere auto’s ook mogen hebben. Als je die functie aanzet, gaat niet zozeer de achterklep niet open, maar houdt de electronica zich sowieso even koest. De park distance control en dergelijke zullen niet constant gaan piepen. Dat is wel een goede feature.

Maar voor de wasstraten in Oldenburg is dat niet voldoende. Vanwege het grote aantal schadegevallen met Tesla’s in de wasstraat, zijn deze auto’s van het superieure Amerikaanse merk niet meer welkom. Het heeft niets te maken het feit dat het EV’s zijn, want elektrische auto’s van andere merken zijn gewoon welkom.

Via: AD.nl

Fotocredits: witte Model S in carwash, door @combat