Tesla Model 3 nu de snelst oplaadbare auto ter wereld

Kijk, toch gaat het ergens goed met het merk.

Sinds fabrikanten zich massaal hebben gestort op het maken van elektrische auto’s, is het vooral een wedstrijd om te zien wiens product het meest ver kan rijden en het snelst kan opladen. Tesla mag dan bergen kritiek ontvangen, op beide gebieden wordt het nog relatief nieuwe automerk amper overtroffen. Afgelopen weekend heeft het zichzelf weer naar een hoger niveau geholpen, door een update uit te rollen die de Model 3 (rijtest) weer sneller laat opladen.

We praten over een firmware-update, die Tesla dit weekend heeft uitgerold voor alle Europese Long Range Model 3’s. Dankzij de nieuwe update kunnen deze EV’s nu opladen met een snelheid van 200 kW. Dit is 50 kW meer dan voorheen en dus weer een stap in de juiste richting. Bij de juiste snelladers kan de Model 3 Long Range nu worden volgeladen in ongeveer een half uur tijd.

Hoewel het een positief bericht is voor Tesla-rijders, is het niet zo dat nu direct overal van deze opwaardering geprofiteerd kan worden. Een aanzienlijk deel van de snelladers kan dit aantal kW’s momenteel namelijk niet handelen. Tesla’s V2 Supercharger zijn goed voor 150 kW, bij sommige Fastned-laders wordt 175 kW gehaald.

Gelukkig staat dit op het punt te veranderen. Tesla zelf zal zijn V3 Supercharger op korte termijn uitrollen, waarmee tot snelheden van 250 kW geladen kan worden. Daarnaast zal men met het IONITY-snellaadnetwerk, een initiatief van een aantal autofabrikanten, snelheden van 350 kW moeten kunnen bereiken. Tesla’s die hier laden, kunnen energie opslurpen tot 200 kW. Fastned is eveneens bezig met een dergelijke upgrade. (Bron: Autocar)