VW ID.3 instapper is goedkoper dan een Volvo EX30

De Volkswagen ID.3 Pure is terug van weggeweest en heeft een grotere accu gekregen.

Met de pre-facelift van de Volkswagen ID.3 kon je shoppen voor de Pure. De basisversie van het elektrische model. Met een 150 pk sterke elektromotor en een 45 kWh accu. Toen in 2023 de facelift kwam van de ID.3 verdween de Pure. Tot nu.

Want de Volkswagen ID.3 Pure maakt gewoon weer onderdeel van de prijslijst in een opgefriste vorm. De accu is gegroeid naar 53 kWh. Ook heb je 20 pk meer vermogen en staan er nu 170 trappelende paarden tot je beschikking.

Het rijbereik bedraagt 388 kilometer volgens de WLTP-methode. Ter vergelijking: de oude Pure had een rijbereik van 349 kilometer WLTP. Het accupakket kan met een maximale snelheid van 145 kW opgeladen worden. Dat betekent dat de batterij in 25 minuten van 10 tot 80 procent te laden valt. Geen baanbrekende cijfers, maar we hebben het hier dan ook over de instapper van de Volkswagen ID.3.

Oranje Edition

Is de oranjekoorts naar je hoofd gestegen is de ID.3 Pure Oranje Edition misschien wat voor je. Het scheelt opties krassen in de configurator. De Oranje Edition komt met LED-verlichting, automatische airco (Climatronic), Comfortstoelen, een leder bekleed stuur en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, Park Distance Control met parkeersensoren voor en achter, Adaptive Cruise Control en nog een aantal zaken. Eigenlijk alles wat je zoekt komt met de Oranje Edition.

Marketingtechnisch is de naam dan weer niet zo tijdloos. Over twee jaar moet je elke keer uitleggen waarom je de Oranje Edition hebt. Niemand die dan nog denkt aan het EK. Tenzij we Europees kampioen worden. Dat zou legendarisch zijn hè. Pohh.

Geen gekke prijs

Dit is de instapper ID.3, laten we het eens hebben over de prijzen. De nieuwe Volkswagen ID.3 begint bij 35.990 euro. Er zitten nog tientallen miljoenen euro’s in de subsidiepot voor een nieuwe elektrische auto, wat betekent dat er nog 2.950 euro van de prijs af gaat. Voor 33.040 euro kun je dan een nieuwe ID.3 rijden wat geen onaardige deal is.

Wat het nog een betere deal maakt: de Oranje Edition maakt tijdelijk onderdeel uit van die ID.3 Pure zonder meerprijs. In plaats van een kale frits krijg je dus zo’n aangeklede ID.3 met belangrijke opties voor 33 mille inclusief subsidie. Not bad.

Ondanks alle luxe aan boord straalt de auto dan weer niet uit dat je levensvreugde hebt. De auto heeft de meest basic velgen en een standaard gratis grijze kleur. Ga je dat gedeelte opvrolijken moet je alsnog bijlappen.

De prijs in vergelijking met de concurrentie check je hieronder. De ID.3 Pure is goedkoper dan een Volvo EX30, maar die smoelt wel weer leuker in standaarvorm. Keuzes, keuzes.