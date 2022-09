Laatste teaser C63 AMG met viercilinder. Beloofd.

De laatste teaser van de C63 AMG met die enorm dikke viercilinder. Ja, 4…

Het is de auto waar we heel erg benieuwd naar zijn. Zowel positief als negatief. We hebben het over de nieuwe Mercedes-AMG C63. Natuurlijk, we gaan de volvette biturbo V8 heel erg missen. Aan de andere kant zijn we erg benieuwd hoe AMG een viercilinder C63 goed gaat maken. Voor nu hebben we (nou ja, eigenlijk Mercedes op Facebook) de laatste teaser van de C63 AMG voor je (zie headerfoto en foto onder).

Laatste teaser C63 AMG

Er is in principe al een hele hoop dat we gewoon weten over de auto. Er zijn meerdere motoren. De basis is de M139 tweeliter viercilinder zestienklepper met een knoepert van een turbo. Deze zal goed zijn voor maar liefst 470 pk.

Inderdaad, dat is nog meer dan de dikke Mitsubishi Evo’s uit de Goede Oude Tijd. Dan zal er ook een hoop elektropower aanwezig zijn. Het systeemvermogen zal namelijk 500 kW zijn, omgerekend 680 pk. Dat is echt krankzinnig veel. De huidige V8 leverde in zijn meest krachtige vorm 510 pk. Qua trekkracht zul je ook niets tekort komen. De C63 AMG zal namelijk 750 Nm aan systeemkoppel kunnen mobiliseren.

Layout Mercedes C63

Het geeft ook aan dat de elektromotoren dus enorm moeten zijn, net als de accu’s. Anders heb je zo’n situatie dat je heel snel de accu’s leeg trekt en de verbrandingsmotor alles moet gaan trekken.

De elektromotor zal overigens de achterwielen aandrijven. De verbrandingsmotor bedient de voor- én achteras. Er zit dus een fysieke as naar achteren (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Volvo S60 T8 Recharge).

Bijzonder is dat naast de viercilinder en elektromotor er óók een 48V-generator is die de lage snelheden voor zijn rekening neemt (wegrijden, stadsverkeer, assistentie). Wel bijzonder: AMG gaat er prat op dat deze combinatie van aandrijflijnen niet te veel gaat wegen. Sterker nog, de nieuwe C63 AMG zou zelfs (ietsje) lichter zijn dan de uitgaande C63 met V8. Ook zal het zwaartepunt lager liggen dan voorheen. We zijn erg benieuwd, want de PHEV viercilinders (C300e) zijn al erg zwaar. De C300e weegt bijna 2.000 kilogram, de C63 AMG van de vorige generatie was zo’n 1.700 kg.

CLE 63

Dan nog even de carrosserievarianten. Vooralsnog heeft Mercedes-AMG alleen nog de sedan aangekondigd. Echter, een Estate hebben we al voorbij zien rijden. De Coupé en Cabriolet (die nét uit productie is gehaald) zullen op een andere manier verschijnen. De tweedeurs uitvoeringen van de C en E Klasses zullen samengevoegd worden tot de CLE. Precies, net zoals ze dat destijds deden met de CLK.

Een AMG-versie zal daarvan zeker verschijnen en gezien het feit dat de CLE op het C-klasse platform staat, zal de techniek hoogstwaarschijnlijk identiek zijn.Dan rest nog de onthulling. Die vindt plaats op 21 september. Precies, dat is één dag later dan de wereldpremière van de Mitsubishi ASX.

