Nieuwe Nissan 400Z wordt géén hybride

Althans, de nieuwe Nissan 400Z zal er alleen met stoere mannen-aandrijving zijn.

Het is op dit moment een van de laatste puristische auto’s. We hebben het over de Nissan 370Z. Als jij een auto wil met een atmosferische motor voorin, achterwielaandrijving én een handbak, dan is de 370Z ongeveer de enige optie.

Zeldzame configuratie

Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals de Ford Mustang GT en diverse Morgans. Maar wat ooit de standaard was voor de Opel Kadett (C) en de Ford Escort (Mk1), is nu een buitengewoon zeldzame configuratie. Er wordt al jaren gesproken over de opvolger van de Nissan 370Z en dat komt mede doordat er héél erg veel tijd is om dat te doen.

Het kwaad op wielen

De auto is namelijk al erg lang in productie, zonder dat er echt grote wijzigingen zijn doorgevoerd. Ja, behalve dan door de fiscus. Die ziet de 370Z als Het Kwaad Op Wielen, waardoor de auto enorm gestraft wordt door de BPM, wat de auto in Nederland onverkoopbaar maakt. Nissan zal wat aan de opvolger moeten doen om de commerciële kansen in Nederland te vergroten.

Impopulair

Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Althans, het zal niet ver genoeg gaan. Dat laat Nissan weten aan het gerenommeerde Auto Express. Op dit moment moeten de Nissan 370Z en de Nissan GT-R vervangen worden. Omdat Nissan uit een zware periode komt, krijgen de belangrijke modellen voorrang. De crossovers dus. Logisch. Sportauto’s zijn extreem impopulair als business case: de ontwikkeling kost enorm veel geld en niemand koopt ze. Ze dienen voornamelijk als imagebuilder.

Besparen

Nissan heeft een manier gevonden om geld te besparen. Ze gaan gewoon weer het oude FM-platform gebruiken. Dit klinkt erger dan het is. De eisen voor een sportwagen zijn min of meer hetzelfde. Nissan kan dan het model aan kleden met de nieuwste features en een compleet nieuw koetswerk en interieur. Daarbij is Nissan niet de enige die oude platforms gebruikt. De Ferrari F8 Tributo staat nog op de 458-basis. De huidige ‘nieuwe’ 992 is stiekem gewoon een 991 en de basis van de nu nog huidige Mercedes-Benz S-Klasse stamt uit 2005.

Nadeel

Nog een voordeel, de Nissan 400Z kan op deze wijze sneller op de markt komen. Het brengt wel een groot nadeel voor ons Nederlanders en mensen met een Nederlandse achtergrond. De kans op Fairlady Z met een (plug-in) hybride aandrijving is zeer gering. Daar werd in 2009 geen rekening mee gehouden en is niet mogelijk met het platform. Anderzijds zijn de benodigde accu’s veel te zwaar en dat past niet bij een sportief rijdende auto. Iets dat erg belangrijk is voor een Z-auto.

400 pk

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de Nissan ‘400Z’ een 3.0 V6 met twee turbo’s en zo’n 400 pk, vandaar ook de naam. Over die naam gesproken, het klinkt superlogisch. De opvolger van de 350 en 370 heet 400. Echter, het zou de eerste keer zijn dat een Z-model niet de cilinderinhoud weergeeft, maar het aantal paarden.

2022

Of de auto naar Nederland komt, is allerminst zeker. Sterker nog: het is maar de vraag of de Nissan 400Z naar Europa komt. Nissan gaat zich meer focussen op de Chinese en Amerikaanse markt. Voor Europa gaat Nissan (nog) meer samenwerken met Renault en zich richten op elektrificatie. De Nissan 400Z staat gepland voor 2022. Mocht 400 pk te min zijn, is het goed om te weten dat een Nissan 480Z ook in de pijplijn zit.