Verwen je oogballen met de enige Porsche 935 in NL

Bijzonderheidje heur.

Ik weet nog goed dat er opeens een persbericht in onze postbus zat over de kakelverse Porsche 935. Ik was toch wel even verbaasd over het feit dat dit soort automotieve epischheid nog kan bestaan in 2019. De 935 is in alle aspecten geweldig, met slechts één uitzondering: met een gewicht van 1.380 kilogram is de nieuwe 935 niet bepaald als vederlicht te betitelen. Maar goed, de 935 baseert op de meest recente 911 GT2 en een forse uitslag op de wegschaal is nou eenmaal de keiharde realiteit van moderne auto’s.

Naast het gewicht heeft de 935 echter nog een nadeel, dat niet zozeer met de auto zelf te maken heeft maar wel met het feit dat ‘ie slechts in een oplage van 77 stuks gemaakt is. Koppel dat aan het feit dat de 935 geen stratentoelating krijgt en je weet dat je ‘m in feite nooit gaat zien, tenzij je afreist naar Goodwood of iets dergelijks.

Gelukkig is er nu goed nieuws voor autoliefhebbers die iets laagdrempeliger een glimps willen opvangen van de nieuwe 935. Er staat momenteel namelijk een exemplaar te shinen in de Oirschotse garage van Porsche Centrum Eindhoven. Volgens PCE is de unit momenteel de enige nieuwe 935 in Nederland, maar zal ‘ie maar een paar dagen blijven. Je moet dus wel bijna net zo snel als een dikke Porsche zijn om ‘m nog te begluren. Top tip: koop deze roze elektrische Moby Dick, dan haal je het nog wel.