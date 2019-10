Motorfietsen in Nederland na tien jaar weer in de lift

De animo voor tweewielers is groter dan wat het lange tijd is geweest.

Het is je misschien niet ontgaan dat we de laatste tijd meer aandacht besteden aan motorfietsen hier op Motorblog Autoblog. Dat heeft enerzijds te maken met de komst van hoofdredacteur Michael, die is motorrijder. Een andere reden is dat Nederland uiteraard vol zit met mensen die ofwel een motor bezitten of er graag eentje willen hebben. Motoren en auto’s zijn verwant, dus wij weten zeker dat er onder de petrolheads die Autoblog lezen voldoende motorrijders zitten. Er is nu een reden drie.

Cijfers laten blijken dat de verkoop van motorfietsen in Nederland überhaupt in de lift zit. BOVAG mat dat er dit jaar 12.559 nieuwe motorfietsen verkocht zijn. Vergeleken met de drie periodes in 2018 is dat een stijging van bijna 1.000 stuks: een stijging van negen procent. De prognose komt uit op een totaal vergelijkbaar met 2009, toen werden 14.306 motorfietsen verkocht. Sinds 2009 zijn de getallen niet zo hoog meer geweest. Ook de occasionmarkt doet het goed: met 38.993 verkochte occasionmotoren en een prognose van zo’n 47.500 in totaal aan het einde van 2019, zijn de getallen ook daar gunstiger dan ooit.

Het betekent echter niet alleen dat meer mensen zwichten voor de lol die je kan hebben met een goede tweewieler. Ja, BOVAG geeft als een reden voor de stijgende verkoop dat de economie weer de goede kant op gaat en daarmee mensen zich makkelijker een tweede vervoersmiddel kunnen permitteren: er wordt dan steeds vaker gekozen voor een motor. Maar ook een motorfiets als primaire of enige vervoersmiddel gebeurt vaker dan ooit, bijvoorbeeld doordat je met een motor vaker files kunt omzeilen (door ze te doorkruisen). Voor forenzen een goede uitkomst.

Voor wat betreft de motorfietsen die scoren zijn vooral BMW, Yamaha en Kawasaki de koplopers. De twee Japanners en het Duitse merk zitten qua aantallen dicht bij elkaar, met 1.807 verkochte Kawasaki’s, 1.944 verkochte Yamaha’s en 2.017 BMW’s. Het marktaandeel van deze spelers bedraagt dan ook 46 procent. Ook Honda en KTM (plek vier en vijf) doen het goed, maar met aantallen net boven de 1.000 is er een duidelijke kloof tussen die twee merken en de ‘grote drie’.

Wat betreft occasions gaat Honda juist aan top. Met 17 procent marktaandeel laat het Japanse merk Yamaha, BMW, Suzuki en Kawasaki achter zich met percentages van 16 tot 11 procent. Ook in het totale straatbeeld is Honda dominant: 23 procent van ’s lands motoren hebben een Honda-wing op de benzinetank. Het aantal motoren is trouwens ook aan het stijgen, met 746.706 motoren in totaal op de weg is dat ook meer dan 1 januari 2018.

Kortom: Nederlanders stappen meer en meer op de motor. Niet alleen voor de weekendjes eropuit, ook voor woon-werkverkeer is het steeds vaker de uitkomst.