Renault: “Ricciardo niet overtuigd door Honda-sprookje”

Daar gaan we weer.

Nu de buit binnen is, kan er eindelijk weer in alle rust gevochten worden met de concurrentie. Renault heeft nu enkele weken de handtekening van Daniel Ricciardo onder een contract staan en besluit Red Bull Racing eens flink in te smeren met vuil. In dit geval is teambaas Cyril Abiteboul – wie anders – er van overtuigd is dat zijn nieuwe aanwinst niet helemaal tevreden was met de Honda-deal van Red Bull.

Red Bull heeft na een turbulente tijd met Renault-motoren de knoop doorgehakt en besloten dat het liever Honda-motoren in het achtersteven heeft liggen. De Brits-Oostenrijkse equipe ging recentelijk echter zo ver te zeggen dat Honda, van alle motorfabrikanten in de Formule 1, de beste, gunstigste middelen heeft om in korte tijd succes te bereiken.

Nu is dit sowieso een merkwaardige opmerking van het team van Red Bull, aangezien succes allesbehalve gegarandeerd is in de Formule 1, maar in dit geval slaat het zeker nergens op. Honda heeft tot op heden namelijk nog altijd relatief veel betrouwbaarheidsproblemen. Niet alleen dat, ook de grote stappen waarop Red Bull ongetwijfeld stilletjes zit te wachten, worden niet zozeer bereikt. Dit ziet Abiteboul ook, zo vertelt hij aan Autosport.

“I don’t think he [Ricciardo] was impressed by Red Bull’s communications strategy, vis a vis Renault, vis a vis Honda, and how perfect Honda is. I think it’s a bit unfair to Renault. I think Honda is progressing, but all the communication of Toro Rosso regarding Honda, when Honda has already introduced 11 or 12 power units – frankly it’s a joke, and unimpressive. That they can influence a guy like Pierre Gasly I can understand, and not a driver like Daniel Ricciardo, and that I respect.”

Het is natuurlijk ontzettend eenvoudig om iemand anders woorden in de mond te stoppen, maar in dit geval kan er zeker een kern van waarheid in zitten. Sinds Red Bull Racing de deal met Honda heeft bevestigd, zijn ze op oorlogspad om Renault kapot te maken. Ricciardo, die een groot aantal factoren heeft moeten overwegen voordat hij zijn deal tekende, zal ongetwijfeld hebben nagedacht over de manier waarop Red Bull met Renault is omgegaan. Reken daarbij de manier waarop Red Bull – nu optieloos na het zwartmaken van Renault – Honda de afgelopen tijd heeft opgehemeld, en zijn beslissing om voor het fabrieksteam van Renault te kiezen is ineens zo vreemd niet meer.

Dit lijkt Abiteboul ook te geloven. De Fransman besloot zijn verhaal met de volgende, duidelijke woorden.