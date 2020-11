Motornieuws in een notendop - Autoblog.nl

Een opsomming van het leukste motornieuws van afgelopen week: van Royal Enfield tot de Ducati Multistrada V4 en de MotoGP kalender voor 2021.

Motornieuws Yamaha: (ver)nieuw(d)e MT-07

Yamaha kwam deze week met een (ver)nieuw(d) model van de best verkochte motor in het naked segment. Opvallend is de nieuwe LED-koplamp, deze is net als het kuipwerk erg futuristisch. Hiermee is de MT-07 volledig in lijn met het nieuwe MT-DNA. Het nieuwe zadel, bredere conische stuur en de nieuwe tank bijdragen aan het comfort en de rechte zitpositie. De nieuwe uitstekende luchtinlaten aan de zijkant van de 14-liter grootte tank moeten het MT-DNA benadrukken. Ook de Y-vormige contourverlichting benadrukt de familieband met zijn grotere broertje, de nieuwe MT-09. Op het vernieuwde LCD instrumentenpaneel van de MT-07 is informatie als het toerental en de versnellingsindicatie af te lezen. Ook de 2-in-1 uitlaat is volledig nieuw met een zilverkleurige pijp en nieuwe dempers en beschermers.

Het nieuwste CP2-motorblok is een 690 cc tweecilinder en heeft een vernieuwd luchtinlaatkanaal, nieuwe instellingen voor de injector en een nieuwe ECU. De 67 Nm koppel is al bij 6.500 toeren aanwezig en het blok is goed voor 73,4 pk. Het motorblok is met de 270 graden krukas gericht op een lineaire afgifte van het koppel en is daarmee heel toegankelijk. Afremmen doet de MT-07 met een krachtiger remsysteem door de grotere schijven voor. De nieuwste telg van de MT-familie is vanaf januari te verkrijgen in de kleuren Storm Fluo, Icon Blue en Tech Black. De prijs zal later volgen.

Royal Enfield Meteor 350

Motornieuws uit India. Royal Enfield komt met de nieuwe Meteor 350 met een luchtgekoelde 349 eencilinder. Het blok is goed voor 20,2 pk. Het blok moet volgens Royal Enfield veel koppel geven in het lage toerenbereik en stabiel zijn in het middengebied. De Meteor heeft naast de doodnormale teller een Tripper. Dit ‘navigatiesysteem’ maakt gebruik van de kaarten van Google Maps via de smartphone. Leuk is dat deze moderne feature ook gehuld is in een retro tellerbehuizing en zo eer doet aan het klassieke ontwerp. Ook de led-verlichting is in stijl.

Binnen het Make It Yours concept van Royal Enfield heb je voor de Meteor genoeg mogelijkheden tot het customizen en is ook de accessoirelijst behoorlijk. Het Indische merk komt met drie uitvoeringen van de Meteor: de Fireball, de Stellar en de Supernova. De kleurkeuze is ruim en gaat van babyblauw tot bruin. Wanneer de motor naar Nederland komt is toekomstig motornieuws, in India rijdt hij al rond.

Motornieuws van Ducati: de Multistrada V4

In 2003 geïntroduceerd en inmiddels alweer onthuld in de vorm van een vierde generatie. De alleskunner van Ducati. Of vier motorfietsen in één zoals het merk het zelf noemt: Sport, Travel, Enduro en Urban. De 170 pk van de nieuwe V4 Granturismo die passen bij sportief rijgedrag. De bijna primeur (BMW was de Italianen helaas net een stapje voor) met adaptieve cruise control op een motorfiets voor de lange stukken bij ‘Travel’. Toch wisten ze overigens wel een klein beetje een primeur in het motornieuws te pakken met een dodehoek detectie. Dit is net als de cruise control een samenwerking met Bosch is. De navigatie op het dashboard (V4 S) maakt de eigenschappen voor ‘Travel’ af. De typische hoge bodemvrijheid van 220 mm, kenmerkend voor de Multistrada, en de elektronische vering (V4 S) dekken de lading van het woordje ‘Enduro’. Last but not least, staat ‘Urban’ voor de geschiktheid voor de dagelijkse ritjes.

Door over te stappen op een V4-blok hoeft de klepspeling pas bij 60.000 kilometer gecontroleerd te worden, ook dat is een primeur. Niet alleen het motorblok is compleet nieuw voor de Multistrada. Hij is ook voorzien van moderne technieken met zijn radar voor en achter, connectiviteit met de telefoon en de bochtenverlichting.

De Multistrada is standaard alleen verkrijgbaar in Ducati Red (22.390 euro). De V4 S kun je ook kiezen in Aviator Grey (met een tikkeltje Ducati rood op de wielen) voor 25.590 euro. Bij de V4 S Sport krijg je standaard een Performance pakket met Akrapovič-uitlaat en carbon voorspatbord.

Motornieuws voor 2021: MotoGP kalender

Leuk motornieuws vanuit de MotoGP, de voorlopige kalender voor 2021. Voordat we de hele agenda van de organisatie hier neerzetten bekijken we hem even kritisch. Het seizoen start op 28 maart traditiegetrouw in Qatar. Wat opvalt: op de KymiRing in Finland mag, als corona niet wederom roet in het eten gooit, voor het eerst gereden gaan worden. In ons kikkerlandje zal de MotoGP op 28 juni voor de negentigste keer neerstrijken. Op de voorlopige kalender ontbreekt dit jaar Brno voor het eerst. De organisatie eist nieuw asfalt en dat zijn de autoriteiten Tsjechië niet van plan. Hierdoor is er een op te vullen gat tussen 11 juli en 15 augustus.

28 Maart – GP Qatar* – Losail International Circuit

11 April – GP República Argentina – Termas de Río Hondo

18 April – GP Americas – Circuit of the Americas

02 Mei – GP Spanje – Circuito de Jerez

16 Mei – GP Frankrijk – Le Mans

30 Mei – GP Italië – Autodromo del Mugello

06 Juni – GP Catalunya Barcelona – Catalunya

20 Juni – GP Duitsland – Sachsenring

27 Juni – GP Nederland – TT Circuit Assen

11 Juli – GP Finland – KymiRing

15 Augustus – GP Oostenrijk – Red Bull Ring – Spielberg

29 Augustus – GP Groot Britanië – Silverstone Circuit

12 September – GP Aragón – MotorLand Aragón

19 September – GP San Marino e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

03 Oktober – GP Japan – Twin Ring Motegi

10 Oktober – GP Thailand – Chang International Circuit

24 Oktober – GP Australia – Phillip Island

31 Oktober – GP Maleisië – Sepang International Circuit

14 November – GP Comunitat Valenciana – Circuit Ricardo Tormo

