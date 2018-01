Dit wordt het snelste achterlicht ter wereld (500 km/h)

En het zit niet op een raket, maar op een auto. Doch welke auto?

Wel, maak kennis met de Lampedati Corbellati Missile, een project van de welgestelde Italiaanse familie Corbellati. De Corbellati’s verdienden hun fortuin naar eigen zeggen ‘met kunst en design’ en willen nu, net als bijna alle andere rijken van de wereld, hun eigen sportwagen op de markt brengen. Hoewel de naam doet vermoeden dat het om vaporware gaat die alleen bestaansrecht heeft in GTA 6: Vice City (hoop doet leven), zijn dingen serieus: al in maart moet het ding staan te shinen in Genève.

Zoals we hierboven al aangaven, wil dezer dagen iedereen en hun oma een sportwagen op de markt brengen. Dit fenomeen werd ook al aangestipt door de mannen van The Grand Tour in de aflevering van vorige week. Hoewel we blij zijn met elke supercar die op de markt komt, is het eerlijk gezegd weleens de vraag wat al die auto’s daadwerkelijk toevoegen. Het wordt op een gegeven moment toch een beetje ‘zes stuks van het een en een half dozijn van het andere’. Hoe denken de Corbellati’s zich te onderscheiden van de grijze massa?

Ten eerste moet de auto mooi worden, of zoals de familie het zelf beschrijft ‘een juweel’. Of dat gaat lukken kunnen we nog niet helemaal beoordelen. Maar de tot nu toe uitgelekte plaatjes beloven veel. We zien een soort retrodesign geïnspireerd op Italiaanse sportwagens uit het verleden. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de voorlampen en het front doen in de verte denken aan de Alfa Romeo Tipo 33/2 Stradale. Maar dergelijk hoge verwachtingen moet je een auto eigenlijk niet aandoen.

De achterlichten zijn ‘gewoon’ rond, zoals op zoveel (Italiaanse) supercars. Niet dat daar iets mis mee is trouwens, het is alleen niet per se speciaal. Als we kijken naar het silhouette van de auto ontwaren we een soort retro Le Mans-racer achtige vorm. Dat zou heel gaaf kunnen zijn, maar we willen met het definitieve oordeel wachten tot we meer gezien hebben.

De tweede manier waarop de Corbellati’s aandacht willen vragen voor hun creatie is claimen dat het de snelste auto ter wereld wordt. Het doel is een topsnelheid van 500 kilometer per uur. Dat is ambitieus te noemen. Merken als Koenigsegg, Bugatti en Hennessey zijn al een tijdje bezig met dit wedstrijdje ver plassen en hebben deze magische grens nog altijd niet bereikt. Het record is momenteel officieel in handen van Koenigsegg met 447 km/h. Hennessey claimt dat hun nieuwe Venom F5 480 km/h doet. Maar dat is dan nog altijd minder dan de mijlpaal die de Missile moet gaan neerzetten.

Maar geen zorgen! De Corbellati’s zijn naar eigen zeggen ‘al maanden’ bezig om deze opmerkelijke prestatie voor elkaar te boksen. Waar Bugatti een paar jaar over doet, roggelen zij even in een oogwenk. Voor voldoende power moet een geblazen 9.0 liter grote V8 met 1.800 pk zorgen. Die specs doen ons denken aan de ‘bootmotor’ die ook in de Tantrum ligt. Indrukwekkend, maar is het indrukwekkend genoeg? We betwijfelen het. Aan de andere kant: de Venom F5 heeft een geblazen V8 met een inhoud van 7.4 liter en 1.600 pk onder de kap.

Enfin, we zijn benieuwd waarmee de familie op de proppen komt in Genève.