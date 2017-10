Autoblog advies: volvette youngtimer voor 20 mille

Kan zo'n oud besje nog wel mee in de moderne tijd?

Later, over een tientallen jaren, dan lachen we erover. De tijd dat de Nederlander zijn auto kocht puur en alleen op bijtelling. Normaal tarief? Oninteressant. Maar alles met een lage bijtelling werd massaal gekocht. Driecilinder Polo’s, Outlanders die 1 op 7 lopen, Priussen die vastgeplakt zitten op de linkerbaan van de snelweg. Man, er waren zelfs mensen die dachten dat een Tesla een fatsoenlijke auto was. Aan de andere kant: het scheelde heel erg veel geld. Zeker op auto’s met een hoge catalogusprijs maakte de bijtelling enorm uit.

Autobloglezer Yunus maakte er ook gebruik van. Op dit moment verplaatst hij zichzelf in een Volvo XC90. Helaas werd er een maandagmorgen-auto gekregen afgeleverd. Er zijn nogal veel pechgevallen geweest met de auto. Hij heeft zoveel technische mankementen met de auto ondervonden, dat Yunus er een beetje klaar mee is. Na een tijdje erover nagedacht te hebben was hij erover uit: de Volvo gaat weg. Maar wat komt er dan voor in de plaats? Daarvoor vulde hij dit formulier in met de nodige begeleidende tekst.

Yunus wil een grote en luxe youngtimer met minimaal een V8 onder de kap. Kijk, nou hebben we het ergens over! Het moet een zo luxe en comfortabel mogelijke auto zijn. Het liefst met adaptieve cruise control. Dat is op zich te vinden, 15 jaar geleden waren luxe auto’s er voor het eerst ermee uitgerust. Maak overigens niet de fout door te denken die opties net zo functioneren als op de Volvo. Die auto is veel moderner. De adaptieve cruise control, het navigatiesysteem: het is allemaal 15 jaar oude techniek. Dus lang niet zo verfijnd als het tegenwoordig is. Hieronder staat het wensenplaatje van Yunus:

Huidige /vorige auto's: Volvo XC90 T8 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 20.000 Jaarkilometrage: 40.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: XC90 gaat wegens teveel technische mankementen Gezinssamenstelling: Single Voorkeursmerken /modellen: SL500, Daimler V8, Pheaton V8 No-go modellen / merken: Frans, al heeft de C6 wel mijn aandacht

Lexus LS430 President (UCF30)

€ 19.900

2003

41.500 km

Als sportiviteit je niet interesseert, evenals imago, dan is dit een uitstekende keuze. De Lexus LS430 is een cocoon van rust. De V8 motor levert 289 pk en kan, als het moet, zorgen voor prima prestaties. Echter, de auto gedijt het beste bij een uitermate rustige rijstijl. Het wordt verheven tot een soort kunst in de Lexus LS430. In het budget kun je kiezen uit de mooiste exemplaren. Ga daarom voor de versie die nét in de regeling valt met de minste kilometers. Dat zijn relatief dure auto’s. Dat komt mede omdat ze bekend staan als onverwoestbaar. Mits het onderhoud correct wordt uitgevoerd, kun je hier in lengte van dagen nog meer doorrijden. Nog een reden om voor de Lexus LS430 in deze President-uitvoering te kiezen: alles zit er standaard op, inclusief de briljante Mark Levinson audio-installatie. Nuchter bekeken is dit de beste keuze die je kunt maken.

Audi A8 4.2 quattro (D3)

€ 15.950

2003

65.000 km

Wil je iets meer betrokken zijn bij het autorijden, dan is de tweede generatie een valide optie. Niet dat het een GTI is, maar alles voelt in de A8 net iets stugger en directer. Of minder zompig, zo je wil. De motor houdt er wel van om wat toeren te maken. Je wordt dan beloond op solide vooruitgang en een uitstekend klinkende V8-brom. Het interieur is een groot pluspunt van de A8. Je hebt niet het idee dat deze auto alweer 15 jaar oud is, mede dankzij het MMI-infotainmentsysteem. In het budget zijn er voldoende nette A8’en te vinden. Kijk uit voor exemplaren met niet-originele onderdelen (Koplampen, velgen, bumpers etc). Dat is niet gedaan omdat het zo mooi is, maar omdat origineel veel duurder (en beter) is. De A8 kent zo zijn onderhoudspuntjes, die worden in dit aankoopadvies behandeld.

Mercedes-Benz S500 (W220)

€ 19.900

2003

110.000 km

De S-Klasse is de maatstaf in dit segment, niet zonder reden. Je hebt het gevoel dat werkelijk aan alles is gedacht om het leven van de bestuurder en inzittenden zo geriefelijk mogelijk te maken. Net als de Lexus is het voornamelijk een comfortabele auto. Het rijden is een isolerende bezigheid. De bediening (sturen, gas, remmen) voelt afstandelijk aan. In tegenstelling tot de Lexus is de S-Klasse wat capabeler. Het is meer een auto dan een boot, in dat opzicht. Aan het interieur merk je dat de S-klasse iets moderner en verfijnder is dan de Lexus, maar overduidelijk ouderwetser is dan de Audi. Ga altijd voor een zo laat mogelijk exemplaar van ná de facelift. Met name de roestpreventie in die modellen is veel beter voor elkaar, evenals andere issues. Welke issues kun je lezen en bekijken in dit aankoopadvies.

BMW 745i (E65)

€ 15.950

2002

90.000 km

Net als de Audi A8 is de 7 Serie aanzienlijk moderner dan de Lexus en de Mercedes. Het mooiste aan deze auto zijn de aandrijflijnen. Dit was de top van BMW destijds. Dus uiterst verfijnde, trillingvrije en krachtige motoren. Qua rijden zit de 7 Serie tussen de S-Klasse en A8 in. Het interieur is ook nog behoorlijk bij de tijd. De olifant in de kamer is natuurlijk het uiterlijk. Dit is de 7 Serie die iedereen lelijk vond. Persoonlijk kan ik de auto wel waarderen. Zeker in een donkere kleur met nette wielen is het een gave verschijning. Er staan er een hele hoop te koop voor dumpprijzen. Kijk daarmee uit. De 7 Serie is een bijzonder complexe auto. Als er iets mis mee is, dan is het vaak goed raak. Een aankoopadvies hebben we (nog) niet gemaakt, maar maak een proefrit en controleer of alles werkt. Als meerdere opties het al niet doen is dat vaak geen goed teken.

Volkswagen Phaeton W12 4-Motion

€ 17.950

2002

60.000 km

Dankzij die angstaanjagende afschrijving van de Phaeton is het nu een geweldige kiloknaller geworden. Dat geldt eigenlijk voor alle auto’s in deze categorie, maar de Phaeton is gezegend met een ‘VW’-logo op de neus dat potentiële klanten afschrikt. Is de Phaeton dan zo slecht? Neen, absoluut niet. Kwalitatief kan de Phaeton zich eenvoudig meten met de auto’s in dit lijstje. De rust, het comfort, de afwerking: allemaal op topniveau. Dat geldt ook voor de motor. De V8 zou logischer zijn in dit gezelschap, maar de 4.2 (zelfde als in de Audi) kwam ietsjes later. De Phaeton is, ondanks de twaalf cilinders, niet heel veel sneller dan de rest in dit rijtje. Het is wel een heel fijne motor: stil, krachtig en majestueus. Oh, en gezegend met een zuipgedrag waar de lever van Bonnie St. Claire bang van word. Je gaat je er bijna schuldig door voelen, om zo’n corpulente auto te rijden. Dat ‘VW’-logo is gewoon een excuus om je te goed te doen aan de kwaliteiten van de auto.

Daimler Super V8 (X308)

€ 17.900

2000

95.000 km

Als de Japanner en de Duitser te klinisch zijn, kun je naar deze aristocraat krijgen. De Daimler Super V8 is voor mensen die wel veel vermogen onder de kap willen hebben, maar het niet willen laten zien. Het is in principe de luxe variant van de Jaguar XJR. Maar bij de Daimler variant is het sportieve er met talent uitgehaald en is alles ingesteld op comfort. Speciaal, extra zacht gelooid leder. Vloermatten waarin je voeten helemaal wegzakken. Hout dat daadwerkelijk van een boom is geweest. Toegegeven, de Daimler is een ouderwetse benadering van het concept luxe-limo, maar vervult die rol met verve. De motor is een hoogtepuntje. De supercharger staat afgesteld om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren. Vergis je niet in het klassieke uiterlijk. Deze auto is nog altijd serieus snel.

YOLO: Maserati Quattroporte Evoluzione Ottocilindri Biturbo

€ 16.995

2000

120.000 km

Is dit een raszuivere YOLO? Nou, nee, niet helemaal. Maserati werd eind jaren ’90 overgenomen door Ferrari. Dat lijkt alsof de lamme de blinde helpt, maar dat is niet waar. Een van de eerste wapenfeiten was de Maserati 3200 GT, maar we mogen de Evoluzione-varianten van de Quattroporte niet vergeten. De kwaliteit werd aanzienlijk verbeterd. Nu is deze auto redelijk onderhoudsgevoelig en is het onderhoud duur. Duurder dan de andere auto’s in dit rijtje. In ruil voor die kosten krijg je iets heel bijzonders. Allereerst dat design. Dat valt niemand op. Je kan echt anoniem rondrijden zonder dat iemand omkijkt. Toch is het een briljant design. Geen lijn is te veel, waardoor het uiterlijk erg tijdloos is. De motor is slechts een 3.2 liter, maar je hebt wel twee IHI-turbo’s. Dat resulteert in 335 pk. Omdat de Quattroporte een slag kleiner en lichter is, is dit een bijzonder kwieke automobiel. Niet alleen in rechte lijn, maar ook in de bochten. Diep tussen al het hout en leer huist sportwagen DNA.

