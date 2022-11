Move over Tesla Model X. Deze auto met vleugeldeuren wil je hebben!

Een van de gaafste features van de Tesla Model X zijn natuurlijk de ‘gullwing-doors’. Maar verder is en blijft het gewoon een Tesla.

Elon Musk verbaasde vriend en vijand toen hij met de Tesla Model X op de markt kwam. Om heel eerlijk te zijn ziet het ding er niet uit, maar heeft hij wel een hoop features die hem de moeite waard maken. Van de ‘celebration modus’ waarin hij al knipperend een liedje speelt tot de ongelofelijk bizarre acceleratie.

Maar het allertofste zijn toch wel die achterdeuren. In plaats van een setje gewone in- en uitgangen, moest Musk het weer anders doen. Het moesten klapdeuren worden die je zelfs in een lage parkeergarage kunt openen. Hulde voor Tesla, want wat je er ook van vindt, het zit wel mooi in elkaar.

Maar wat vind je van zulke deuren op een Bentley?

Probleem is en blijft alleen dat het ‘gewoon’ een Tesla is en geen Mercedes 300SL Gullwing, of beter nog een DeLorean. Is toch jammer. Maar dat is het onderwerp van dit artikel ook niet, maar da’s wel een Bentley. En die zijn per definitie toffer dan een Tesla.

En niet zomaar een Bentley. Het is misschien wel de allerfoutst getjoende Bentley die je ooit hebt gezien. En die je daarom ook direct in je 5-auto droomgarage wil zetten. Of anders wil gebruiken voor je vrijgezellenfeest, want daar is hij ook uitermate geschikt voor.

Zitten er meer gadgets in dan in een Tesla?

Nou, bijna wel. Ten eerste zit er een minibar in, altijd lekker om kouwe wodka te adten als je achterin zit. Verder natuurlijk een tv, een lederen plafond, twee zitrijen tegenover elkaar en een dikker geluidssysteem dan in die Tesla.

Verder heeft de Bentley allerlei kleurtjes verlichting die je van achterin kun bedienen en als klap op de vuurpijl een laser. Waarom? Omdat het kan natuurlijk.

Motororisch is hij nog hetzelfde als de originele Arnage, dus die Tesla is wel wat sneller. Maar lang niet zo cool!! En je krijgt hem al mee voor minder dan 80.000 dollar.

Ik zou hem kopen en verhuren aan de mannen die hun vrijgezellenfeestjes willen gaan vieren! Heb je je knaken zo terug!