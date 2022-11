Raar lijstje finalisten voor verkiezing Auto van het Jaar

En daarmee bedoelen we ook écht een raar lijstje voor verkiezing Auto van het Jaar.

Weet je nog? Vroeger? Toen de mensen nog autotijdschriften lazen waarin ze konden zien hoe de nieuwe Opel Kadett het op hoofdruimte voor de achterpassagier nipt verloor van de al even nieuwe Ford Escort Laser 1.1? Dat waren nog eens tijden hè?

Ik denk dat we spreken over ongeveer 1983. Dat was de tijd dat dit soort blaadjes nog relevant waren Evenals de verkiezing van de auto van het jaar. Dat was namelijk echt een dingetje hoor. De winnaar kreeg namelijk een heel mooie sticker op de achterruit waar opstond dat het de allerbeste koop was!

Maar das war einmal….

Tegenwoordig is dat wel anders. Natuurlijk, er zijn nog altijd autoblaadjes die volstaan met oud nieuws en ook de verkiezing van de auto van het jaar bestaat nog. Alleen stellen die beiden werkelijk helemaal niets meer voor. Zeker als je ziet welke auto’s in de finale staan van de verkiezing van Auto van het jaar…

We gaan er niet te veel woorden aan vuilmaken, maar het zijn stuk voor stuk auto’s waar je niet in wil rijden zonder een papieren zak over je hoofd. Op 1 na dan…

Dit zijn de finalisten, geniet ervan!

De Jeep Avenger. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Kia Niro. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Peugeot 408. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Nissan Ariya. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Renault Austral. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Subaru Sollterra | Toyoya bz4X. Tja. Wat zullen we daar eens over zeggen? Niets!

De Volkswagen ID-Buzz. Wat zullen we daar eens over zeggen? DAT HET DE WINNAAR IS!!!!

Allemaal 13 in een dozijn auto’s

Het is jammer dat een ooit zo prestigieuze verkiezing als die van de Auto van het Jaar werkelijk geen ene mallemoer meer voorstelt. Want kom op, op die ID-Buzz na staat er niks tussen met een eigen identiteit of iets iets anders wat hem überhaupt uniek maakt.

Daarom, lieve autobloglezertjes, er komt binnenkort gewoon weer een verkiezing aan die er WEL toe doet, de Autoblog Auto van het Jaar Verkiezing. Dus, hou dit feuilleton in de gaten en breng je stem uit op een auto die wél iets toevoegt.

En oh ja, schrap die oorspronkelijke fopverkiezing gewoon. Niemand zit er meer op te wachten.