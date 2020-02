MTM heeft veilige tuning voor Audi RS6 Avant

De Audi RS6 is weer iets sneller en sterker dankzij MTM.

Reken maar dat de Audi RS6 een lieveling van de tuningsindustrie gaat worden. De 4.0 V8 kent de nodige reserves en dankzij de vierwielaandrijving kun je het vermogen altijd kwijt. MTM (Motoren Techniek Mayer) is al jarenlang succesvol Audi-tuner en heeft wat spulletjes klaarliggen voor de nieuwe RS6.

Langere levensduur

Een tijdje terug liet de tuner al zien hoeveel reserve er in de motor zit. Er werd namelijk 783 pk en 1.050 Nm uit geperst. Dat is 183 pk en 250 Nm méér. Waarschijnlijk schrok MTM daar zelf ook een beetje van, want de tuning die ze vandaag aanbieden is iets minder extreem en waarschijnlijk iets meer gebouwd op een langere levensduur.

M-Cantronic

Het gaat namelijk om de M-Cantronic Generation II, waarmee de RS6 wat meer vermogen. kan gaan leveren. Dat stijgt namelijk van 600 pk naar een altijd respectabele 720 pk en van 850 Nm naar 950 Nm. Niet zo extreem als eerst, maar nog altijd veel te veel. Wat het doet met de prestaties, zegt MTM nog niet, maar reken erop dat je sneller bent dan 99,9 procent van alle verkeersdeelnemers.

Andere tuning

Naast de motortuning kun je ook nog kiezen voor eenvoudige aanpassingen als een verlagingsset, spacers, MTM-stickers en nog wat klein grut. MTM heeft de nieuwe RS6 op de foto gezet met zijn voorgangers. De witte is een RS6 (C7), de grijze een RS6 (C5), de wit-oranje-zwarte een RS6 (C6) en de rode is de RS6 (C8). Smaken zullen verschillen, maar per generatie verliest de RS6 wel wat incognito coolheid.

