Nee! Wij krijgen géén sterkere Supra?

Meer vermogen is toch altijd beter in een Supra?

Het was een van de meest gehypte auto’s van de afgelopen paar jaar, de Toyota Supra. Waar de re-introductie van de Nissan GT-R in 2008 insloeg als een bom, ligt het bij de Supra iets anders.

Speciale Supra’s

De Supra is minder extreem en niet gebouwd voor enkel en alleen topprestaties. Het is een snelle coupé die ook de nodige portie fun moet bieden en betaalbaar moet zijn. Het is ook een auto die een beetje moet ‘groeien’. De styling is even wennen en je weet gewoon dat Toyota nog een hele rits speciale uitvoeringen en updates gaat uitbrengen.

2021 Supra

Nu heeft Toyota de eerste Supra update al bekend gemaakt, namelijk die voor het modeljaar 2021 dat begint, eh, nu. In de VS houden werken ze met modeljaren. Per jaar krijgt een model dan een paar updates. Denk aan een nieuw kleur, velg, optionele bekledingsoort, nieuwe motor. Niet meteen een facelift, maar een kleine update. De Toyota Supra update is meteen een smakelijke en we beginnen met het slechte nieuws: in Nederland kunnen we deze (nog) niet niet kopen.

Nieuw

Wat is er allemaal nieuw voor 2021? Nou, ten eerste zijn er twee nieuwe kleuren leverbaar. Het babyblauw is voorbehouden aan de GR Supra ‘A91 Edition’. De gele is de Supra 2.0. Of deze kleuren wél naar Nederland komen, is ook niet bekend. Wat we wel weten is dat de Supra met 2.0 motor naar Nederland komt. Deze levert met 252 pk nog meer dan voldoende vermogen en is bovendien wat lichter in de neus. Dit zou nog weleens een hele fijne rijdersauto kunnen worden.

382 trappelende paarden

De 3.0 zes in lijn motor wordt voor sommige markten ook aangepakt. De motor levert dan 382 trappelende paarden, maar voor ons Europeanen blijft het 340 pk. Het is niet een simpele chip, de BMW B58 motor heeft in de 2021 Supra namelijk andere zuigers en gewijzigd uitlaatspruitstuk. Daarmee zit de Supra 0,2 tellen sneller dan voorheen op de (bijna) 100 km/u. Ook de besturing, het onderstel en stabiliteitscontrole zijn opnieuw gekalibreerd. Mocht je al een Supra hebben, je kunt ‘m niet achteraf aanpassen naar 2021 specificatie. Wil je een snellere, sterkere en scherpere Supra in Nederland? Ga dan langs AC Schnitzer voor een paar smakelijke upgrades. Ook Litchfield heeft een paar interessante modificaties voor de Supra in de aanbieding.