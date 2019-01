Deze merk-rijders zijn het meest loyaal aan de dealer

Bovenstaande is het in ieder geval niet.

In Nederland werden er afgelopen jaar ruim 7 miljoen APK-beurten uitgevoerd in Nederland. Een marginale stijging ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van RDC. Het gros van de mensen heeft uiteraard gekozen voor de goedkoopste optie door aan te kloppen bij een universeel bedrijf, maar niet iedereen vertrouwd dit even goed. Nee, ook een aanzienlijk gedeelte blijft gezellig bij zijn dealer. In dit artikel kijken we welke merkrijders het meest loyaal zijn gebleven.

Allereerst zullen we onder de loep nemen welke automerken in 2018 het meest werden gekeurd. In dit lijstje vinden we weinig verrassingen. Kijk maar eens naar de aanvoerder van de lijst. Precies, Volkswagen. Hoewel bijna 150.000 eigenaren naar een officiële dealer gingen, lieten bijna 700.000 mensen de beurt uitvoeren bij een universele dealer. Hoewel Volkswagen in absolute aantallen het beste scoort, komen zij relatief gezien niet in aanmerking voor de loyaliteitsprijs. Hetzelfde geldt voor de automerken vlak achter de lijstaanvoerder.

Top 10 meest gekeurde merken

1. Volkswagen – 866.750

2. Opel – 605.705

3. Peugeot – 576.078

4. Renault – 535.726

5. Ford – 512.953

6. Toyota – 434.598

7. Citroën – 339.075

8. Mercedes – 325.941

9. Fiat – 298.375

10. Volvo – 286.560

Totaal: 7.008.333

Terwijl FIAT er eenvoudig met de rode lantaarn vandoor gaat als het aankomt op loyaliteit – precies 81,5 procent van de eigenaren verkiest een andere of universele dealer boven het echte werk – zijn het de Japanse merken die veruit het best scoren. Niet alleen zijn deze auto’s veelal het meest betrouwbaar, ook de beurt zelf is niet onaardig geprijsd. Toyota’s luxemerk Lexus zegeviert in deze categorie, die kijkt naar volumemerken. Krap de helft van de eigenaren laat een APK-beurt uitvoeren bij een dealer van het eigen merk. Overigens blijven ook Volvo-rijders regelmatig trouw aan de dealer.

Top 5 meest loyale merkrijders

1. Lexus – 43,1 procent

2. Toyota – 34,4 procent

3. Volvo – 32,9 procent

4. Dacia – 32,5 procent

5. Kia – 31,2 procent

Beeld: Ferrari Testarossa op de brug, door @stevenk97