Vernieuwde Lexus RC 300h kost minder dan 50 mille

Hebben wij dat wel over voor zo'n Japanse wagen?

Lexus is goed op dreef vandaag. De Japanse autofabrikant trok zojuist in Detroit de doeken van de LC Convertible Concept en nu is het de beurt aan de vernieuwde RC 300h om zich een plek op de Nederlands markt toe te eigenen. De zogenaamde sportcoupé is sinds zijn introductie al een puike auto, maar met de ingetogen facelift wil Lexus de hybride nog spannender maken voor zijn klanten. Inmiddels heeft Lexus ook aangegeven hoeveel de auto hier moet kosten.

Het ietwat bijgepunte design van de RC 300h is in zekere zin een metafoor voor hetgeen Lexus met de technische kant van de auto heeft gedaan. De Japanners hebben de auto namelijk een strakker ontwerp gegeven. Met name aan de voorzijde is dit herkenbaar, daar de RC 300h een smallere LED-lampenpartij heeft gekregen. Daarbij is de grille iets aangepast en vinden we aan de achterkant een set lampen die dankzij hun L-vorm sterk doen denken aan de huidige coupé van Lexus. Het interieur van de auto blijft nagenoeg hetzelfde

Minder zichtbaar maar zeker merkbaar is de manier waarop Lexus de ophanging van de RC 300h heeft aangepast, om de wegligging te verbeteren. Daarnaast heeft de enige versie van de RC die in Nederland op de markt komt, de RC 300h dus, een iets aangepaste 2,5-liter hybride viercilinder. Onder andere het gasrepons is verbeterd. Het gecombineerd systeemvermogen van de auto ligt op 223 pk. De achterwielaangedreven bolide heeft altijd een automatische versnellingsbak.

Instappen in de vernieuwde Lexus RC 300h kan in Nederland vanaf 48.995 euro. Daarmee is het nog altijd een van de goedkoopste coupés van Nederland. Zij die het interessanter voor zichzelf willen maken, kunnen kiezen voor de speciale F Sport-opties. Hoeveel deze onderdelen moeten kosten is vooralsnog niet bekend. Lexus heeft eveneens niet medegedeeld wanneer de auto op de markt komt.