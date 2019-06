Eindelijk krijgt de McLaren F1 een waardige opvolger

Nee, niet van McLaren zelf. Murray zélf gaat voor doen hoe het moet,

De McLaren F1 wordt door velen gezien als de ultieme supercar. De auto was bijzonder en toch ook weer niet. Wie er weleens eentje in het echt heeft gezien, zal opgevallen zijn dat de Mclaren F1 vrij compact is en niet eens zo dramatisch is gestyled. De auto heeft niet de visuele impact van auto’s als de Lamborghini Diablo of Ferrari F50.

Als het om prestaties gaat, is de McLaren F1 echter van een andere orde. Dat is echter nooit de bedoeling geweest. De ontwerper van de McLaren F1, wilde voornamelijk een auto die ultiem rijplezier leverde. Toevallig werd het ook de snelste. Tegenwoordig leven we in een tijd van auto’s met mega veel vermogen en eveneens hoog gewicht. Dat zint Gordon Murray niet.

De in Zuid-Afrika geboren Bob Dylan-fan slaat namelijk ongenadig hard terug met de T.50. Deze supercar moet dan eindelijk de Mclaren F1 voorzien van een waardige opvolger. Gordon Murray heeft een hekel aan turbo’s en vierwielaandrijving. Daarom krijgt de T.50 een atmosferische V12 van 3.9 liter groot. Deze motor wordt ontwikkeld en gebouwd door de Britse firma Cosworth. Het blok levert 650 pk en 450 Nm aan koppel.

Dat klinkt niet direct heel spectaculair, 650 pk. Echter, de koninklijk onderscheiden Murray wijst ons erop dat het dichterbij 700 pk zal liggen als de auto eenmaal rijdt, dankzij een ram-air effect. Het maximum toerental ligt op, houd je vast, 12.100 toeren! De laatste reden waarom het vermogen absoluut niet tegenvalt komt door het leeggewicht, dat namelijk niet meer dan 980 kg bedraagt.

Net als bij de McLaren F1 ging Murray uit van ultieme rijsensaties. Topsnelheid, sprinttijden en rondetijden zijn volstrekt irrelevant voor T.50, aldus de heer Murray. De T.50 zal een driezitter zijn, de bestuurder zit in het midden. Dit heeft diverse voordelen. Het is overzichtelijker, op een circuit al helemaal. Daarnaast kun je twee passagiers meenemen in plaats van een. Laatste voordeel is vrij praktisch: er hoeft geen rekening gehouden te worden met een links- en rechtsgestuurde versie.

Gordon Murray geeft aan dat hij de T.50 tevens elementen wegheeft van de Brabham BT46B. Voor wie deze auto niet kent, het is een auto waarmee downforce gecreëerd werd dankzij een ventilator. Niki Lauda won de GP van Zweden met zoveel overmacht dat de ‘fan car’ direct werd verbannen. Je voelt hem al aankomen, de T.50 krijgt ook zo’n ventilator. De geheel uit koolstofvezel opgetrokken auto moet ook nog eens geschikt zijn voor langere ritten. Zo schijnt de auto zo comfortabel als een GT te worden, inclusief een hele hoop bagageruimte.

De T.50 zal in 2022 geïntroduceerd worden. Er worden slechts 100 exemplaren van gebouwd. De prijs bedraagt 2 miljoen pond.