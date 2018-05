Musk erkent remprobleem Model 3, belooft beterschap

Soort van...

Aiai! Het turbulente bestaan van Tesla kent meer twists and turns dan 55 seizoenen Goede Tijden Slechte Tijden. Er gaat geen dag voorbij zonder dat een of ander instituut haar pijlen richt op Musk’s toko, dat tevens het meest geshorte bedrijf ter wereld is. Hmm…Toeval? Nou ja, waarschijnlijk wel. Musk en zijn handel en wandel spreken nou eenmaal tot de verbeelding en dat roept zowel veel voor- als tegenstanders op.

Het nieuwste brandje dat geblust moet worden betreft de remmen van de Model 3. Die vliegen volgens de autokampioen Consumer Reports (CR) namelijk nog net niet in de fik als je remt, maar zijn wel abominabel. Mocht er een real life soap over Musk bestaan zouden de creatievelingen deze episode waarschijnlijk ‘Give me a break’ noemen. De aandachtspakkende headline van CR luidt dat de Model 3 nog slechter remt dan de loodzware Ford F-150. Op zich een schokkende bevinding, daar de F-150 steevast (een van) de best verkochte auto(‘s) in de Verenigde Staten is en dus kennelijk voor geen meter remt.

Enfin, schertsende opmerkingen daargelaten zijn de bevindingen wel degelijk serieus te nemen. De remweg van de Model 3 blijkt namelijk lang maar vooral ook inconsistent te zijn. Dit laatste werd eerder ook al vastgesteld door Motortrend. Het is opvallend, want als de fysieke remmen niet na een keer hard de ho-ijzers aanpreken kapot zijn, ligt het dan aan (sjoemel)software? In navolging van een woordvoerder van zijn bedrijf denkt Elon zelf in ieder geval dat een firmware update soelaas kan bieden voor het probleem:

Looks like this can be fixed with a firmware update. Will be rolling that out in a few days. With further refinement, we can improve braking distance beyond initial specs. Tesla won’t stop until Model 3 has better braking than any remotely comparable car. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2018

Maar, als dat nou onverhoopt niet voldoende blijkt te zijn, zal Tesla im Fall der Fälle ook bereid zijn fysieke upgrades door te voeren:

Even if a physical upgrade is needed to existing fleet, we will make sure all Model 3’s having amazing braking ability at no expense to customers — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2018

Tevens wil Musk nog benadrukken dat de auto die Consumer Reports getest heeft een ‘early production car’ betreft. In hoeverre de auto daarmee anders is dan alle andere Tesla’s die uitgeleverd worden aan klanten weten we echter niet. Het lijkt er soms op dat alle Tesla’s ‘early production cars’ zijn. Alle gedoe ten spijt is Elon overigens nog steeds blij met diegenen onder ons die Tesla’s queeste steunen.

Just wanted to say thanks to all Tesla supporters. I damn well love you. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2018

Geen dank, Elon.