De laatste Porsche 991 krijgt twee bulten en veel power

Dit is 'm dan, de állerlaatste telg aan Porsches 991-familieboom.

We lopen het risico dat Porsche na dit model met nóg een extra variant van de 991 op de proppen komt, maar na de GT3 RS en GT2 RS durven we ‘m desalniettemin wel aan: de Speedster wordt de laatste variant van de 991. Van alle vorige modellen 911 met ronde koplampen én van de 356 verschenen immers ook Speedsters op de markt, hoewel het bij de 993 slechts om drie exemplaren ging. Van de 996-generatie bestaan alleen aftermarket nep-Speedsters gemaakt door knutselaars. Maar ja, het bestaan van de 996 wordt dan ook ontkend in Porsche-kringen.

Nu we het daar toch over hebben: gelukzak @casperh scheurde al ooit in de originele Speedster (rijtest) en de 964 met dubbele bultrug (rijtest). Allebei al gezien? Mooi, dan over naar de info over het nieuwe model.

Autocar concludeert op basis van enkele spyshots dat de nieuwe Speedster geheel volgens verwachting grotendeels wordt samengesteld naar bekend recept. Dat betekent een wat lagere voorruit dan bij de gewone 911 cabrio en de twee kenmerkende bulten achterop. Een verandering ten opzichte van recente 911 Speedsters is echter dat de 991 Speedster serieus veel power krijgt. Waar de voorganger op basis van de 997 nog gebaseerd was op de Carrera GTS met diens destijds 408 pk sterke blok, heeft het er alle schijn van dat de nieuweling de techniek van de huidige GT3 onder de kap krijgt.

Deze speculaas wordt gevoed door het feit dat de gesnapte testmodellen de bekende wielen en bumpers van de GT3 hebben. Een andere giveaway is de kenmerkende in het midden geplaatste dubbele eindpijp. De keuze van Porsche om de Speedster dit keer op de GT3 te baseren en niet op de Carrera GTS zal voor liefhebbers ‘logisch’ zijn. Het puristische model zou anders namelijk een laffe turbotor in het achtersteven geplaatst krijgen. De onthulling van de laatste der 991-Mohikanen zal niet lang meer op zich laten wachten. Immers zal het voor de launch van de 992 moeten gebeuren, die in november van dit jaar op de planning staat.