Mercedes gooit olie op het vuur van de rokende Ferrari

Mercedes heeft er bij de FIA nog maar eens op aangedrongen dat de regels omtrent het olieverbruik van de F1-auto’s verduidelijkt worden. Je zou zeggen dat deze regels, omschreven in Artikel 20 van de Technical Regulations, vrij duidelijk zijn: de motor mag maar één soort olie gebruiken en hiervan slechts 0,6 liter per 100 kilometer van verbruiken. Simpel zat, maar als er een ding is waar de (beste) F1-teams goed in zijn, is het wel het vinden van loopholes in regelgeving die op het eerste gezicht zo klaar als een klontje lijkt te zijn.

Is de turbo bijvoorbeeld wel een onderdeel van de motor, of mag je het als een apart onderdeel zien dat buiten de regelgeving valt? Dat is in principe de ‘vraag’ die Mercedes bij woorden van motorengoeroe Chris Jilbert de FIA gesteld heeft. Het woord ‘vraag’ staat hier tussen haakjes, omdat de notie stiekem voortkomt uit de verdenking dat Ferrari de regels zo geïnterpreteerd heeft als ware dit niet het geval.

Zoals bekend laten de auto’s met Ferrari-motoren dit jaar regelmatig rookgordijnen achter. Er bestaan veel theorieën over de reden hiervoor, maar er is geen keihard bewijs over hoe de vork nu precies in de steel zit. De alu-hoed brigade heeft onder andere geopperd dat Ferrari met de turbo een gas creëert dat vervolgens de achtervleugel aanblaast. Zeker is dat de FIA tijdens de Grand Prix van China het complete olie-systeem van Ferrari doorgelicht heeft en daarbij niks illegaals aangetrof. Dat gezegd hebbende: na de Grand Prix van Azerbeidzjan (verslag) verbood de F1-regelgever teams om tijdens de kwalificatie olie bij te vullen.

Saillant detail aan dit alles is dat Lorenzo Sassi, voormalig motor-bons van Ferrari, sinds april voor Mercedes werkt. Boze tongen beweren dat ‘Zo zijn nieuwe broodheer de geheimen van zijn oude verteld heeft en dat dit achter Mercedes’ aantijgingen zit. We weten niet of Sassi een favoriet paard heeft, maar zo ja raden we hem aan er wat extra beveiliging op te zetten…