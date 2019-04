Bizarre Apollo IE is klaar voor daadwerkelijke productie

Daar zijn we heel blij mee.

Als er iets is waar je anno 2019 de milieuactivisten mee op de kast krijgt, dan is het een natuurlijk ademende V12 zonder hybride-goodies, die via drie bizarre uitlaatgaten enorm veel vuile lucht de atmosfeer in blaast. Dat kan echt niet meer, toch? “Wrong!” Aldus de 27-jarige Chinese ondernemer achter Apollo Automobil. Origineel kennen we het bedrijf van de Gumpert Apollo, maar de ietwat omstreden achternaam van Roland Gumpert werd vervangen door Apollo. Hun eerste wapenfeit wat het daglicht gaat zien is de Intensa Emozione, beter bekend als IE.

Je hoeft alleen al een blik te werpen op de auto om te zien dat het apparaat ronduit bizar is. Onderhuids is het allemaal al even bizar: een V12 zonder turbo’s of dergelijk, gekoppeld aan een handgeschakelde dog-leg zesbak. De IE ziet eruit alsof hij uit de toekomst komt, terwijl de techniek juist het beste is van de ‘oude wereld’. Voor wie nu denkt naar een bijzondere conceptcar te kijken: de auto gaat daadwerkelijk in productie. Voor 2,3 miljoen euro konden een handjevol eigenaren de auto bestellen. De daadwerkelijke productie wordt overigens geregeld door de lui achter de Mercedes CLK-GTR. Als dat geen portfolio is…

De versies van de auto die we hebben gezien, zoals bovenstaand carbon-paars exemplaar, hebben qua looks het Batmobile-effect te pakken. Onderhuids is die auto, een promotieauto van Apollo zelf, nog niet helemaal af. Daarvoor moet de auto nog voor één laatste keer onder het mes, wat de reden is dat we de auto weer bespreken. Het chassis gaat namelijk gebouwd worden door Capricorn, waardoor er nóg een geniale auto aan het lijstje verwanten met de Apollo toegevoegd mag worden: dat bedrijf doet ook het chassis voor de Porsche 919 Le Mans-auto. Uiteraard is het chassis en de monocoque gemaakt van koolstofvezel. Ook heeft de auto twee primeurtjes: brandstofopslag verwerkt in de monocoque bijvoorbeeld. Met het oog op veiligheid zorgt dat ervoor dat er geen losse brandstoftanks ergens verwerkt moeten worden. Ook zit er een soort sprinklersysteem in de auto, waardoor hij zijn eigen brandjes blust. Laten we maar niet hopen dat de Apollo een Zenvo-tje doet.

Komende zomer zullen de eerste klanten hun IE in ontvangst nemen. Over het precieze aantal pk weten we nog steeds niks zeker, waar het eerst rond de 780 zou worden, spreken de laatste bronnen over ‘meer dan 1.000 pk’. Dat weten we nog niet. Wat we wel weten: Apollo heeft met deze auto goud in handen.