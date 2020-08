Musk: “Tesla maakt in 6 tot 10 weken enorme sprong”

Elon Musk doet wederom een boude claim. Volgens de Muskias gaat Tesla binnen zes tot tien weken een enorme sprong voorwaards maken.

Na een enorme stijging van de Tesla-hype richting het einde van Q2, was het de afgelopen tijd voor Tesla begrippen haast komkommertijd qua nieuws. Dat zag je ook terug in de aandelenkoers. Deze schiet heel even niet meer parabolisch omhoog, maar kabbelde rustig voort als de Tafelberg of de koppelkromme van een turbotor. Er was zelfs een licht neerwaartse trend zichtbaar, wellicht aangewakkerd door de vrees dat Tesla marktaandeel verliest in Europa.

Maar dat kan natuurlijk niet als je Elon Musk heet en je megabonussen (mede-)afhankelijk zijn van de koers. Zodoende kwam Tesla afgelopen week al met het bericht de aandelen te gaan splitsen. Elk aandeel wordt in vijf stukken gehakt. Dit stuwde de koers weer wat omhoog. Het is echter ook iets dat verder niks te maken heeft met Tesla’s producten. Nu heeft Elon zijn discipelen echter ook weer wat hoop op nieuwe en verbeterde snufjes in het vooruitzicht gesteld. Volgens de Muskias gaat Tesla op korte termijn (zes tot tien weken) een quantum leap maken met haar Full Self Driving software.

Tot op heden doet Full Self Driving (FSD) namelijk allerlei leuke dingetjes, maar volledig zelf rijden is er daar niet een van. Afremmen voor omgevallen trucks op de weg overigens ook niet per se. Enfin, er komt een rewrite van de software aan die FSD naar een veel hoger plan gaat tillen. Musk heeft de rewrite, zoals de stereotype verkoper uit de reclame zou zeggen, zelf ook:

The FSD improvement will come as a quantum leap, because it’s a fundamental architectural rewrite, not an incremental tweak. I drive the bleeding edge alpha build in my car personally. Almost at zero interventions between home & work. Limited public release in 6 to 10 weeks. Elon Musk, geeft fansla’s weer a quantum of solace

Eerder was Musk ook al lyrisch over de FSD verbetering. Hij vindt deze, like, totes amazeballs:

So I personally tested the latest alpha build of full self-driving software when I drive my car and it is really I think profoundly better than people realize. It’s like amazing. So it’s almost getting to the point where I can go from my house to work with no interventions, despite going through construction and widely varying situations. So this is why I am very confident about full self-driving functionality being complete by the end of this year, is because I’m literally driving it. Elon Musk is, like, amazing

Cynici zullen echter focussen op het woordje ‘almost’ in ‘almost zero interventions’. Dat betekent immers nog steeds geen Full Self Driving, omdat de aller grootste voordelen van autonoom rijden pas een feit zijn als het écht foutloos is. Bovendien is het vaste traject dat Elon aflegt niet echt representatief voor alle situaties. Enfin, we wachten af waar Musk mee komt. Voor het eind van het jaar moet hij immers ook nog een miljoen robo-taxi’s bouwen…