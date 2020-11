Autoblog advies: niet-premium gezinsauto met garantie (30K) - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar de ideale niet-premium gezinsauto voor een lekker budget.

Normaal gesproken zijn premium merken bij onze lezers heel erg populair. Een Audi, Mercedes-Benz of Jaguar spreekt immers heel erg tot verbeelding. Zo dacht Joachim er ook altijd over. Jarenlang reed hij BMW. Sterker nog, op dit moment rijdt hij nog een BMW, een 320d EDE Touring met handbak en Executive-pakket. Zijn vrouw rijdt op dit moment rond in een Volkswagen Eos.

Voor lange tijd dacht Joachim om hierna een 5 Serie te rijden. Echter, hij gaat binnenkort niet meer leasen, maar kopen. Joachim gaat minder kilometers maken en gaat niet meer gebruik maken van een auto op de zaak. Ze gaan van twee naar één auto. Omdat ze nu drie kinderen hebben, is de 3 Serie gewoonweg te klein. Maar een 5 Serie is gewoonweg te duur. Hij denkt voor zijn Eos (2012, 1.4 TSI DSG met leer en 80.000 km) nog zo’n 10.000 euro terug te krijgen. Hij wil maximaal 20 zelf bijleggen voor een auto die zo goed als nieuw moet zijn.

Dus een auto van maximaal drie jaar oud. Eentje die lui is uitgerust. Ook belangrijk is een fatsoenlijke motor. Minimaal 150 pk, maar meer is altijd welkom (mits de kosten niet uit de hand lopen). Wat het allerbelangrijkste is: 24 maanden garantie. De auto moet bij een merkdealer staan. Joachim wil namelijk zoveel mogelijk garantie hebben, eentje die eventueel ook uitgebreid kan worden. Zo kan hij de komende jaren enigszins met een gerust hart rondrijden. Als laatste eis: het moet een niet premium gezinsauto zijn. Dus geen BMW’s, Audi’s en Lexussen. Oh, en ook geen crossovers. Kortom, een specifieke set met eisen. We gaan op zoek!

De wensen en eisen van Joachim op een rij:

Huidige auto’s BMW 320d Touring, VW Eos Koop of lease Koop Budget Maximaal 20.000 bijleggen (30 in totaal) Kilometrage 25.000 per jaar Brandstofvoorkeur Benzine waarschijnlijk Reden aanschaf nieuwe auto Van twee auto’s naar één Gezinssamenstelling Getrouwd en drie kinderen Voorkeursmodellen VW Passat No-Go merken Premium

Benzine of diesel?

Hierover zijn de meningen zeer verdeeld. Ondergetekende is een groot fan van de zelfontbrander, maar heel veel kenners als Wouter en Jaap zijn dat niet. Als je gaat shoppen, zul je zien dat de diesels completer zijn en een dikkere motor hebben, voor minder geld. Dat is een enorm voordeel. Het enige dat een rol gaat spelen is de afschrijving. Enerzijds zullen er mensen zijn die veel kilometers maken en dus een diesel nodig hebben (terwijl het aanbod slinkt). Maar de consensus is dat de afschrijving behoorlijk hard zou gaan. In dit geval is benzine wellicht verstandiger, daar 24 tot 30 mille een serieus bedrag. Tenzij je van plan bent er heel erg lang mee te doen.

Opel Insignia Grand Sport 1.5T Aut. Innovation OPC Line (B)

€ 27.950

2018

40.000 km

Het lijkt erop dat ze bij Opel een beetje ambitieus de Insignia’s hebben ingekocht. In het budget konden we er een hele hoop vinden. Bijna allemaal voorzien van de 165 pk sterke 1.5 motor. Deze is net voldoende krachtig om vlot te zijn. Een stap hoger staat de 2.0 turbo, maar deze zul je in Nederland niet snel vinden. De Insignia is prettig Duits, ze Leben Autos uiteraard. Het interieur komt Duitser over dan een Mondeo, maar is (ietsje) frivoler dan een Passat. Gewoon een heel erg keurige niet-premium gezinsauto. Misschien het enige nadeel is dat je niet het gevoel hebt dat je jezelf trakteert op wat leuks.

Kia Optima Sportswagon 1.6 T-GDI GT-Line 180 pk Aut. (JF)

€ 28.945

2019

55.000 km

We hebben ‘m gevonden: de ideale niet-premium gezinsauto! De Kia Optima Sportswagon is zo’n auto die je absoluut moet overwegen. Nee, het is niet een verre nazaat van de Kia Pride Wagon. De Optima Stationwagon is een keurige licht sportief getinte familieauto. Ten opzichte van de concept heeft de auto wel wat ingeboet aan sex-appeal, maar een Autoblog lezer had de oplossing: decent verlagen en iets grotere wielen en je hebt een prachtige auto. De uitrusting van de GT-Line is uitstekend te noemen. Opties waren nauwelijks mogelijk destijds. Qua interieur is het nog geen Passat, maar het verschil is ook niet heel erg storend. De dagen van de Kia Clarus en Magentis liggen ver achter ons.

Renault Talisman Estate TCe 225 Intens Auto

€ 29.750

2019

35.000 km

De Renault Talisman is het bewijs dat je beter een jong gebruikte auto kunt kopen. We vonden dit exemplaar bij de Renault-dealer. De ‘Initiale Paris’-versie is luxueuzer, maar met deze uitvoering is er geen reden tot klagen als het gaat om de uitrusting. Bijna alles zit er namelijk op. De motor is een fijne metgezel: een 225 pk sterke 1.6 turbo, gekoppeld aan de bak die we ook kennen uit de Renault Megane R.S. Je kan dus 240 km/u halen én in 7,7 tellen naar de 100 km/u snellen. Nadelen? Het interieur is gewoon keurig, maar niet heel erg bijzonder. Ook mist de auto een tikkeltje scherpte qua dynamiek, maar dat was niet echt een prioriteit bij deze zoektocht.

Volkswagen Passat Variant 1.8 TSI Business R (B8)

€ 29.950

2018

25.000 km

Misschien wel de fijnste auto uit dit hele rijtje is deze Volkswagen Passat. Ondanks dat het zeker een niet-premium gezinsauto is, heb je wel degelijk een interieur dat tegen het premium-niveau aanschurkt. Het is fraaier in elkaar gezet dan het interieur van een Premium Jaguar XE of Infiniti Q50. Qua ruimte biedt de Passat (behoorlijk) wat meer dan de Renault Talisman, terwijl de Fransoos een stuk groter is. Om te rijden is de Passat een goedmoedige Lobbes: comfortabel en capabel, maar niet sportief. Ook niet met een ‘R’-pakket.

Die 1.8 is een fijne motor in de omgang, maar let op: deze was al een tijdje uit productie, dus ondanks de late kentekenregistratie datum, zijn ze waarschijnlijk een jaartje ouder. Voor de garantie hoeft het niet uit te maken, maar let er even op. De latere 1.5 TSI EVO is ook prima (maar minder krachtig), terwijl de 2.0 TSI overkill is en een tikkeltje prijzig nog op de occasionmarkt. Tip: de Passat GTE kan nog in het halftarief gereden worden, maar is niet te vinden met 24 maanden garantie en weinig kilometers.

Ford Mondeo Wagon 2.0 Titanium Automaat 240

€ 28.975

2017

35.000 km

Over overkill gesproken, de Ford Mondeo biedt het. Met deze 243 pk sterke EcoBoost motor kom je echt nooit vermogen tekort. Het is een van de fijnere motoren in zijn soort. Onderin heel erg soepel, bovenin klimt het vermogen vrij lineair. Het chassis is niet meer zo scherp als het ooit was, maar de combinatie tussen dynamiek en comfort is nog altijd goed gekozen. Gelukkig zijn de Mondeo’s met grotere motoren voorzien van wat grotere velgen, die kleine wieltjes halen vrij veel scherpte weg. Qua uitrusting is er ook niet heel erg veel op aan te merken. Verdere punten: de automaat is niet denderend en de 240 pk versie is nauwelijks sneller dan 203 pk-variant. Die zal dus ook gewoon voldoen (maar was op het moment van zoeken nauwelijks te vinden)

Mazda 6 Sportbreak 2.5 SkyActiv GT-M (GJ)

€ 29.750

2018

65.000 km

Over nauwelijks kunnen vinden gesproken: dat bleek het geval met de Mazda 6 Sportbreak. Voor dit specifieke verzoek is er namelijk maar één uitvoering die in aanmerking komt, de 2.5 liter GT-M. Dat is dan ook meteen de dikste versie die je kunt vinden, zowel qua uitrusting al uitstraling. De uitrusting is zeer compleet, de motor is minder ‘dik’ dan je zou denken. De viercilinder is op zich krachtig genoeg, maar heeft niet de ooomph onderin die de rest in dit lijstje wel hebben. Qua wegligging is duidelijk dat Mazda op de enthousiaste chauffeur mikt. Het is zeer aangenaam als je uit een BMW of Alfa Romeo stapt. De Sportbreak is gek genoeg kleiner en krapper dan de sedan. Het interieur is erg verzorgd en maakt de Mazda6 bijna een ‘niet’ niet-premium gezinsauto. Het is bijna een premium auto.

BIJNA-YOLO: Peugeot 508 GT-Line 1.6T Automaat

€ 31.950

2019

10.000 km

We snoepen een beetje, maar de Peugeot 508 moet er gewoon bij. We hebben de auto een tijdje als duurtester kunnen rijden. Gezien de eisen en wensen, lijkt de Peugeot een uitstekende match te zijn. Het enige nadeel is dat je (ietsje) over het budget komt. Het voordeel is dan wel dat je in een praktisch nieuwe auto rondrijdt. Niet alleen omdat deze amper een jaar oud is, maar vooral omdat de 508 een heel vers model is. Je rijdt nog een heel tijdje in een nieuwe auto, terwijl de Passat en Mondeo de nodige jaren meelopen. Om te rijden is de GT Line minder sportief, dan zijn naam doet suggereren, maar het is zeker een prettige reisauto.

YOLO: Seat Leon ST Cupra 300 (5F)

€ 27.950

2017

40.000 km

Natuurlijk moeten we deze benoemen. De auto is gewoon zo heel erg leuk. Sterker nog, voor petrolheads gaat deze auto waarschijnlijk de geschiedenis is als een van de meest serieuze rijdersauto’s én familieauto’s. De Seat Leon ST Cupra is namelijk heel erg ruim en praktisch. Maar als het gaat om rijderskwaliteiten zijn er weinig auto’s die zo serieus zijn als de deze Seat. Ja, dat is geen verkooppraatje. Qua beschikbare ruimte en Nordschleife rondetijden kan de Seat zich meten met de Audi RS6. Is er dan geen anaconda onder het gras? Jawel: het interieur is heel erg basic. Op zich is de Seat Leon ST Cupra erg compleet, maar een ‘rijk’ gevoel heb je niet. Het is wat dat betreft de ultieme niet-premium gezinsauto Aan de andere kant, de prijs is er ook naar.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!