Rij een nieuwe Jaguar of Land Rover met een abonnementje

Naast bovenstaande Jaguar kun je dus ook een nieuwe Land Rover kiezen.

In het Verenigd Koninkrijk lanceert Jaguar Land Rover (JLR) in samenwerking met InMotion een abonnementsdienst. Met deze dienst, genaamd Carpe, kunnen klanten ieder jaar een gloednieuwe Jaguar of Land Rover uitkiezen en deze gedurende dat jaar rijden. Jaguar Land Rover is zeker niet de eerste die met een dergelijk systeem komt. We zagen immers al eerder abonnementsdiensten voorbijkomen van merken als BMW (Flex), Mercedes (Flexperience), Audi (en Ducati), Cadillac en Porsche.

De Jag of Land Rover kan in dit geval door de klant worden geconfigureerd. Je krijgt dus geen kale voorraadauto onder je neus! De aanschafprijs van de auto, maar ook het onderhoud, de verzekering en pechhulp zijn verrekend in het maandbedrag van het abonnement. Er is geen kilometerbeperking, dus je kunt zoveel rijden als je zelf wilt.

Carpe vereist geen aanbetaling en het contract duurt 12 maanden. Het is wel mogelijk om een aanbetaling te doen, wat uiteraard weer scheelt in de maandelijkse kosten. Een Jaguar E-Pace kost omgerekend 1.072 euro per maand (zonder aanbetaling) en een Range Rover Evoque kost omgerekend 1.112 euro. Helaas is de F-Type geen onderdeel van het gamma. De duurste auto is de Range Rover Sport, met een maandbedrag van omgerekend 2.121 euro.