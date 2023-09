Musk woedend op topman Lucid vanwege hoog salaris

De rijkste man ter wereld Elon Musk is niet blij met de baas van Lucid, omdat hij een hoog salaris ontvangt.

De CEO van Tesla zorgt wel vaker voor wat commotie. Dit keer weer, nu hij zijn pijlen gericht heeft op de CEO van Lucid. Dat is Peter Rawlinson en hij ontving meer dan 350 miljoen euro. Dat is inderdaad een lekker loonstrookje!

Musk over salaris topman Lucid

Je zou toch denken dat een van de rijkste mannen ter wereld andere CEO’s ook wat geld gunt. Maar niks is minder waar. Rawlinson kreeg het geld omdat hij de mijlpalen van zijn bedrijf heeft behaald, zoals afgesproken in zijn contract. En ja, daar hoort dus een aardige bonus bij. Musk is echter helemaal niet onder de indruk van de prestaties van Lucid.

Dit laat hij weten op X, waar hij toevallig ook eigenaar van is. Hij zegt:

Pas op voor elk bedrijf waar de beloning van leiderschap niet gekoppeld is aan prestaties

Hij reageerde op een onderzoek naar beloningen en daaruit blijkt dat Rawlinson de best betaalde baas was bij een Amerikaanse beursgenoteerde autofabrikant.

It’s all about the money

De baas bij Lucid ontving een karig basissalaris van iets meer dan een half miljoen pegels. De rest van het geld kwam uit aandelenbeloningen en aandelenopties. Musk daarin tegen ontving vorig jaar geen aandelenbeloningen en weigerde een salaris. Dat kan hij gemakkelijk doen, want in 2021 kon hij meer dan 21 miljard euro op zijn bankrekening bijschrijven aan aandelenopties. Toen haalde hij met Tesla enkele belangrijke mijlpalen en dat moest beloond worden. Logisch.

Terug naar Lucid. Het bedrijf heeft vier van de vijf marktdoelstellingen behaald en daarom was de beloning hoog. Echter, sinds 2021 is de marktwaarde van het bedrijf gedaald met 80% en het draait nog steeds verlies. Vandaar dat er met een schuin oog gekeken wordt naar de beloning van de CEO. Maar, het is hem gegund! Waar kan ik solliciteren naar de functie?