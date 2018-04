Oh la la, deze sportwagen van PSA heeft 1.360 pk!

Ah oui, c'est magnifique!

PSA, het moederbedrijf achter Peugeot, Citroën en DS, kennen we tegenwoordig vooral van de verstandige auto’s. Een auto met meer dan vier pitten onder de kap staat niet op de kaart bij de merken. Volvo doet dat weliswaar ook zonder haar premium-appeal te verliezen (soort van), maar bij de Fransen hebben de grote slagschepen van weleer (605, 607, CX, XM, C6) al lang in het stof gebeten.

Toch wil PSA graag weer een beetje upmarket, daar waar de dikke pegels te verdienen zijn. Voor dit doeleinde hebben ze een nieuw merk uit de grond gestampt, genaamd DS. Dit is uiteraard een knipoog naar de officiële naam van de (luxere variant van de) ‘snoek‘, het model dat de gloriedagen van Citroën inleidde in 1955(!). Het merk biedt momenteel bijvoorbeeld de chique DS7 aan. Al zou je dat zomaar kunnen ontgaan, daar je de auto vrijwel nooit ziet in Nederland.

Wellicht heeft dat ook te maken met het gebrek aan naamsbekendheid van DS. Weet iedereen in jouw omgeving dat het merk bestaat? Ik durf ‘m wel aan dat dat in mijn geval in ieder geval niet zo is. Daar moet, vanuit Frans perspectief, verandering in komen. Wat is een betere manier om dat te doen dan met een flitsend concept op de proppen te komen?

Zo hebben we nu dus de DS X E-Tense, een elektrische hypercar met 1.360 pk in ‘circuit modus’. De auto die flexibel plaats biedt aan twee of drie personen is onthuld in Peking en is bedoeld als vingeroefening voor een supercar anno 2035. De aandrijving wordt verzorgd door twee elektromotoren die, geheel in de traditie van het concern, in de voorwielen gemonteerd zijn. Holy onderstuur Batman! De vloer van de auto is van electro-chromatisch glas zodat je indien gewenst de snelheidsbeleving kan opvoeren. Als je naar beneden gaat kijken is het overigens wel handig om de autonome functie te activeren.

Wat we terug gaan zien van de DS X E-Tense is natuurlijk maar helemaal de vraag. Voorheen schotelde PSA ons ook al een hele trits smakelijke supercars voor met Peugeot-badge, maar voor zover we weten kan je die nog steeds niet kopen. Is DS het nieuwe Peugeot?