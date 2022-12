Mustang Mach-e bereikt mijlpaal (beter dan Polestar)

De Mustang Mach-e bereikt een belangrijke mijlpaal.

Weet je wat leuk is om te doen? Oude internetberichten lezen. Het blijft voorlopig namelijk gewoon online staan. Als je artikelen opzoekt over elektrisch rijden van pakweg 10 jaar geleden, staat men er iets sceptischer in.

Actieradius, laadtijden, milieu: alles haalde men destijds om de ouwe trouwe verbrandingsmotor te verdedigen. Veel argumenten zijn bijna niet meer bestaand anno 2022. Dat niet alleen, de verkoop van elektrische auto’s neemt alleen maar toe. Dat betekent dat we links en rechts grote mijlpalen zien komen. Voor vandaag hebben we keihard nieuws over de Ford Mustang Mach-E.

150.000 stuks

Daar zijn er namelijk meer dan 150.000 exemplaren van gebouwd! Dat is niet verkeerd voor een compleet nieuwe auto in een compleet nieuw segment met een compleet nieuwe aandrijflijn. Al helemaal niet als je bedenkt dat de elektrische Ford nog niet eens zo oud is, de Mustang zonder uitstoot ging in productie in 2020.

Ford heeft dat aantal weten te bereiken door het aantal landen waar de auto verkocht wordt te verhogen. Aanvankelijk was de Mustang Mach-E leverbaar in 22 landen, daar zijn er in de tussentijd 17 bijgekomen waardoor de teller op 39 uitkomt. Overigens is Ford nog maar net bezig, want ze hebben plannen!

Niet de laatste mijlpaal Mustang Mach-e

Aan het einde van 2023 wil Ford 600.000 elektrische Fords verkopen. De Mustang Mach-E heeft daar nu een heel groot aandeel in (heel veel andere elektrische Fords zijn er namelijk nog niet). Aan het einde van 2026 wil Ford 2 miljoen elektrische auto’s per jaar verkopen.

In het geval van de Mustang Mach-e is er ruimte voor nog betere verkoopcijfers. Aanvankelijk werd de Ford Mustang Mach-E alleen in de Verenigde Staten gebouwd. Sinds kort rolt de auto ook van de band in China.

Niet alleen de Ford Mustang Mach-E bereikt een belangrijke mijlpaal, onlangs was Polestar ook aan de beurt. Er zijn namelijk in 2 jaar tijd 100.000 exemplaren verkocht van de Polestar 2. Daarmee is de Mustang dus flink populairder dan de ongeveer even dure Chinese Zweed.

Via: Motor1.com