Prijs van Audi SQ5 TDI doorbreekt pijnlijke grens

Het zij zo.

Toen Audi de nieuwe SQ5 (rijtest) introduceerde, ontdekten we dat de auto pardoes was ontdaan van zijn krachtige dieselmotor. Sindsdien heeft de Duitse autofabrikant die “fout” rechtgetrokken, maar het prijskaartje wilde het nog niet met het publiek delen. Vandaag komt ook daar verandering in, want op de website van het merk is deze sinds vandaag te vinden.

Audi heeft de nieuwe SQ5 TDI in de prijslijsten gezet tegen een behoorlijk bedrag, zo blijkt. Anno 2019 is het niet goedkoop een ronkende zelfontbrander aan te schaffen. Audi bewijst dit nogmaals met de SQ5 TDI, want in Nederland kost de bolide liefst 101.320 euro.

Nu krijg je voor dit geld natuurlijk wel de snelste en krachtigste Q5 die Audi in de aanbieding heeft, een smak poen kost het wel degelijk. Wie bereid is de aanslag op de bankrekening te accepteren, krijgt daarvoor terug een fatsoenlijk uitziende SUV met een 347 pk en 700 Nm sterke drieliter V6. De SQ5 TDI spurt in 5,1 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Schakelen gebeurt met een achttraps S Tronic-automaat.