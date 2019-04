Problemen met F1-auto Red Bull “binnenkort” opgelost

We kunnen alleen maar hopen.

Red Bull Racing kent zoals gebruikelijk geen goede start van het seizoen. We hebben dan nog maar twee wedstrijden achter de rug, een deuk in een pakje boter heeft het team vooralsnog niet kunnen rijden. Alleen Max Verstappen heeft het podium eenmalig mogen bezoeken, Pierre Gasly moet de komende Grand Prixs extra hard werken om zijn kwaliteiten te bewijzen. Volgens Helmut Marko, adviseur van het team, hoeven zijn coureurs echter niet lang meer te wachten op een auto waarmee ze wél mee kunnen doen om de eerste positie.

Na afloop van de testdagen in Bahrein heeft Marko de media te woord gestaan over de huidige stand van zaken binnen het team, met de focus op de lastig af te stellen RB15. In de afgelopen weken hebben de coureurs de auto meermaals bekritiseerd en het is voor het team dan ook de hoogste prioriteit de kern van het probleem te vinden. Of, zoals teambaas Christian Horner het zegt, de sleutel naar het “magische wachtwoord“.

Hoewel Helmut Marko heel goed begrijpt dat een dergelijke fix niet van de ene op de andere dag gevonden zal worden, durft de Oostenrijker nu alvast te beweren dat Red Bull voor de Grand Prix van Spanje een oplossing zal hebben. Als we de oud-coureur moeten geloven, dan is het team in de afgelopen dagen gestuit op de kern van het probleem en kan het dus werken aan een manier om het aan te passen.

“In Bahrain we identified a weakness in the aerodynamics. We think we know the cause and have already implemented amendments. Verstappen’s time on Tuesday was quite okay. It’s not a conceptual problem, but a detail thing – and it’s not for the first time it has happened. But the wind in Bahrain multiplied it.”