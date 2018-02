Mega-gallery: 41 redenen om deze Porsche-tentoonstelling te bezoeken

Pak je slabbetje er maar bij, want het is tijd om ongegeneerd te smullen.

Toen we jullie enkele weken geleden vroegen waar je als autofiel nu écht naartoe moet, was er onder de 101 reacties welgeteld één iemand die het Petersen Museum in de Verenigde Staten aanraadde. Op zich niet heel gek, aangezien het een behoorlijk eind van huis is, maar de verzameling auto’s die zich onder de daken van het museum bevindt kan zich zonder meer meten met de beste van de wereld.

De meest recente collectie die het Petersen aan haar verzameling toe heeft gevoegd is daarvan het regelrechte bewijs. Om zeventig jaar Porsche te vieren heeft de formatie de handen ineengeslagen met het museum in Los Angeles, met als leidende idee ongeveer vijftig uiterst zeldzame Porsches bijeen te zoeken. Nu is dit doorgaans geen lastige opgave, aangezien de wagens normaliter in Stuttgart staan, maar dankzij deze tentoonstelling kan nu iedereen ze bezichtigen.

De tentoonstelling, genaamd “The Porsche Effect“, bestaat uit de meest diverse soorten Porkers die je je maar kunt bedenken. Van autosportlegendes tot klassiekers, en van prototypes tot hypercars: het staat er allemaal. Porsche brengt o.a. de iconische Type 64 raceauto uit ’38 mee, evenals de 356 Continental Cabriolet uit ’55. Daarnaast vinden we snoepjes als de 906 raceauto, de X83 Turbo S Flachbau 964, de Jägermeister 962, de 935 K3 Le Mans winnaar en de Type 953 911. Kortom, het wordt een waar kwijlfestijn.

Genoeg gepraat, glibber je nu een weg door de gallerij!