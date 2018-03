Trump pompt grof geld in ontwikkeling autonome auto’s

Grab 'em by the pussy, want je hoeft je handen toch niet aan het stuur te houden.

Dat de Amerikanen niet vies zijn van een flinke begroting bleek gisteren maar weer, toen Donald Trump de staatsbegroting van 1,3 biljoen dollar (geen typfout) tekende. Goed, het was misschien met tegenzin, maar het staat nu zwart op wit, dus de biljetten kunnen weer rijkelijk in het rond gestrooid worden.

Van die 1,3 biljoen dollar krijgt de Amerikaanse overheid ‘slechts’ 100 miljoen dollar om te investeren in onderzoek en ontwikkeling naar/van autonome technologie. Afgezien van het programma dat ooit werd opgestart door het Department of Transportation, waarbij er tien toegewijde testterreinen voor autonome voertuigen werden opgericht, is het de eerste keer dat het Amerikaanse Congress geld steekt in zelfrijdende technologie.

De overheid kan er ook voor kiezen een deel van het geld te steken in het ondersteunen van bedrijven bij de ontwikkeling van gedeeltelijk autonome voertuigen. Daarnaast moet de secretaris van Transport binnen zes maanden een volledig onderzoeksplan opstellen voor de ontwikkeling van autonome voertuigen.

Dat er nog genoeg onderzoek gedaan mag worden op het gebied van zelfrijdende auto’s, kwam deze week op tragische wijze weer aan het licht toen een onoplettende Uber-rijder inreed op een overstekende vrouw.