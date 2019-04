Na een kietelbeurt van ABT is de Golf R nog lekkerder

Kan niet anders.

Terwijl wij nog geduldig wachten op een krachtigere Golf R Plus van Volkswagen, die wél met de concurrentie kan strijden, heeft de huistuner van het concern besloten met een gepeperde versie van de auto op de proppen te komen. ABT heeft de Golf R een aangename upgrade in het vermogen gegeven, zodat hij de tijd tot hij vervangen wordt met plezier kan uitzingen.

De Golf VII wordt nog eens door ABT bij de kladden gegrepen, met als gevolg dat de normaal gesproken 300 pk sterke viercilinder ineens beschikt over 350 pk. Het koppel stijgt naar 440 Nm. Ondanks de opwaardering, die de Golf R ongetwijfeld iets sneller gemaakt zal hebben, wil ABT niet spreken over verbeterde prestatiecijfers. Met een DSG-versnellingsbak is de auto in staat in iets meer dan 4,5 seconden naar de 100 km/u te snellen, na de behandeling van de tuner zal dit hoogstwaarschijnlijk lager uitvallen.

ABT heeft zich niet alleen met de motor beziggehouden, maar ook met de ophanging. De Duitsers geven de Golf R nieuwe veren, een pakket waarmee de rijhoogte versteld kan worden en een zogenaamde ‘sport’ anti-rollbar; allemaal met het doel de wegligging van de wagen bij te spijkeren. Daarnaast krijgt de auto nog een nieuw uitlaatsysteem met vier pijpen en kunnen nieuwe velgen in de maten 18″, 19″ en 20″ worden geselecteerd.