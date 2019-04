POWAH! Corvette ZR1 krijgt 1.200 pk van Hennessey

Dat is al een stuk beter dan zo'n miezerige Golf, niet?

De Chevrolet Corvette wordt niet echt gezien als een auto die korte metten kan maken met Europese of Japanse supercars, maar als ZR1 kan het model toch zeer goed meespelen. De ZR1 is een klein wonder in uitdagende bochten en wil op de rechte stukken, dankzij zijn ruim 750 pk sterke 6,2-liter V8, wegschieten als een kanonskogel. Vermogen komt hij dus geenszins tekort. Hennessey denkt daar uiteraard anders over.

Het Amerikaanse bedrijf, dat met hart en ziel houdt van angstaanjagend snelle wagens, heeft de Corvette ZR1 recentelijk onderworpen aan de wonderen van zijn HPE1200-pakket. Zoals de naam doet vermoeden schroeft dit pakket het vermogen van de auto op naar, precies, 1.200 pk. Sterker: het is zelfs meer, aangezien de Amerikanen BHP hebben aangehouden, in plaats van de Nederlandse Paardenkracht. Het koppel kan eveneens niet worden overzien. In plaats van 970 Nm produceert de achtcilinder bijna 1.450 Nm, waarden die de betere Bugatti Veyron nog terug doen deinzen.

Als vanzelfsprekend gaat een dergelijke upgrade gepaard met de nodige aanpassingen. Hennessey heeft zich niet ingehouden om dergelijke cijfers mogelijk te maken. Hieronder vind je een gedeelte van de lijst die in de brochure wordt genoemd:

– Ported Factory Supercharger

– Billet High-Flow Throttle Body

– Hennessey Upper Pulley Upgrade

– Hennessey Lower Pulley Upgrade

– High-Flow Air Induction System

– Custom HPE Camshaft

– Ported Cylinder Heads

– Upgraded Valve Springs and Retainers

– Upgraded Intake valves & Exhaust Valves

– Upgraded Lifters and Pushrods

– Long-tube Stainless Steel Headers

– Stainless Steel Midpipes

– High-Flow Catalytic Converters

– 8-Speed Automatic Upgraded Transmission*

– HPE Engine Management Calibration

– Pennzoil Ultra Platinum synthetic oil & filter change

Let wel: die ruim 1.200 pk krijg je volgens Hennessey alleen tot je beschikking wanneer je de tank vult met racebenzine. Wie geen zin heeft telkens een station op te zoeken dat zulke peut aanbiedt, kan ook brandstof met een lager octaangetal tanken zonder daarbij al teveel vermogen te verliezen. Als we de Amerikanen mogen geloven, dan levert de V8 met Euro 98 nog altijd meer dan 1.100 pk. Niet slecht.