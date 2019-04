VVD: “stilvallen door lege tank beboeten met 1.500 euro”

Geen genade.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra heeft deze week een idee geuit dat bestempeld mag worden als tamelijk drastisch. Als het aan de politicus ligt, dan krijgen automobilisten die stilvallen door een lege tank voortaan een flinke boete. Een boete van 1.500 euro, om precies te zijn.

De reden dat de boete dermate hoog moet worden, is simpel: volgens de partij is het voor het snel passerende verkeer te gevaarlijk wanneer auto’s met een gebrek aan brandstof langs een rijksweg worden gezet en daar dan blijven staan. De zeldzaam dure boete moet automobilisten er van weerhouden tot een dergelijk besluit over te gaan.

Volgens Remco Dijkstra is het noodzakelijk dat de boete terugkeert. Tot voor kort werden automobilisten getrakteerd op een boete van 230 euro wanneer ze hun brandstofloze voertuig langs de weg parkeerden, maar sinds het Gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten dergelijke situaties te zien als “noodgevallen”, volgen dergelijke sancties niet meer. Dijkstra begrijpt dit allerminst en vraagt zich in de Telegraaf af of “het Gerechtshof op de hoogte [is] dat vrijwel iedere auto is voorzien van diverse waarschuwingslampjes en digitale brandstofmeters?“

Overigens wil Dijkstra naast het boetebedrag ook de groep gedupeerden aanpassen. Als het aan de VVD ligt, dan zullen niet alleen auto’s op benzine, diesel, lpg, etc, worden beboet, maar ook volledig elektrische auto’s. Het is uiteraard maar de vraag of het voorstel door de Kamer zal komen.

Beeld: Lamborghini Murcielago bij de pomp, door @shelldewetering