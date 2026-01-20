Deze EV schrijft ruim 40.000 euro af in minder dan één jaar

EV’s en afschrijving: het blijft een dingetje.

Het is wat met die elektrische auto’s. De ene expert zegt dat het een onverkoopbaar product is dat alleen met overheidsgeld en kortingen aan de man kan worden gebracht. De ander laat zien dat de verkoop explodeert en met 20 procent is gestegen in 2025 ten opzichte van 2024.

Wie er ook gelijk heeft, de EV’s in het duurdere segment hebben nog altijd te maken met flinke sommen afschrijving. Meer dan eens hebben we de Porsche Taycan als voorbeeld genomen, maar nu gooien we het eens over een andere boeg. Een verhaal in Amerika trekt onze aandacht met in de hoofdrol de Lucid Air.

Er is verdomd weinig mis met de Air. Ja, hij is duur (net als zijn reparaties) en er zijn wat softwareproblemen hier en daar. Maar verder valt er weinig te klagen: een flinke bak vermogen en koppel die altijd aanwezig is, een clean interieur en een actieradius waar geen andere EV tegenop kan.

Lucid Air Grand Touring

Toch kan het misgaan wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe Air-eigenaar. Daar komt ook een Lucid Air Grand Touring-rijder achter. Hij heeft de EV samengesteld in de kleur ‘Fathom Blue Metallic’ zoals hieronder te zien is. In deze uitvoering heeft de Air 831 pk aan vermogen, een 0-100-tijd van 3,2 seconden en een WLTP-range van 882 kilometer.

De afschrijving

De koper betaalde in februari 2025 in totaal 124.950 dollar voor de Air, inclusief leverkosten. Iets minder dan een jaar later heeft hij alweer genoeg van de EV. Hij heeft er in elf maanden tijd zo’n 10.500 kilometer mee gereden. De auto is dus nog zo goed als nieuw wanneer hij naar de veiling van Cars & Bids gaat.

Op 14 januari is de veiling afgehamerd. Het hoogste bod was een bedrag van 75.500 dollar. Daarmee is er dus in elf maanden tijd en 10.500 kilometer al 49.450 dollar afgeschreven op de Lucid Air. Dit is omgerekend ongeveer 42.390 euro en afgerond 40 procent van de totale waarde.

Via CarScoops