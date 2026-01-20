Deze EV schrijft ruim 40.000 euro af in minder dan één jaar

EV’s en afschrijving: het blijft een dingetje.
Het is wat met die elektrische auto’s. De ene expert zegt dat het een onverkoopbaar product is dat alleen met overheidsgeld en kortingen aan de man kan worden gebracht. De ander laat zien dat de verkoop explodeert en met 20 procent is gestegen in 2025 ten opzichte van 2024.
Wie er ook gelijk heeft, de EV’s in het duurdere segment hebben nog altijd te maken met flinke sommen afschrijving. Meer dan eens hebben we de Porsche Taycan als voorbeeld genomen, maar nu gooien we het eens over een andere boeg. Een verhaal in Amerika trekt onze aandacht met in de hoofdrol de Lucid Air.
Er is verdomd weinig mis met de Air. Ja, hij is duur (net als zijn reparaties) en er zijn wat softwareproblemen hier en daar. Maar verder valt er weinig te klagen: een flinke bak vermogen en koppel die altijd aanwezig is, een clean interieur en een actieradius waar geen andere EV tegenop kan.
Lucid Air Grand Touring
Toch kan het misgaan wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe Air-eigenaar. Daar komt ook een Lucid Air Grand Touring-rijder achter. Hij heeft de EV samengesteld in de kleur ‘Fathom Blue Metallic’ zoals hieronder te zien is. In deze uitvoering heeft de Air 831 pk aan vermogen, een 0-100-tijd van 3,2 seconden en een WLTP-range van 882 kilometer.
De afschrijving
De koper betaalde in februari 2025 in totaal 124.950 dollar voor de Air, inclusief leverkosten. Iets minder dan een jaar later heeft hij alweer genoeg van de EV. Hij heeft er in elf maanden tijd zo’n 10.500 kilometer mee gereden. De auto is dus nog zo goed als nieuw wanneer hij naar de veiling van Cars & Bids gaat.
Op 14 januari is de veiling afgehamerd. Het hoogste bod was een bedrag van 75.500 dollar. Daarmee is er dus in elf maanden tijd en 10.500 kilometer al 49.450 dollar afgeschreven op de Lucid Air. Dit is omgerekend ongeveer 42.390 euro en afgerond 40 procent van de totale waarde.
Via CarScoops
Reacties
McShineBXL zegt
Iemand al eens Cayenne of een S-klasse ingeruild? Volgens mij heeft het meer met particuliere betaalbaarheid van de MRB te maken dan met EV/brandstof. Zware diesels hebben hetzelfde lot. Ikzelf heb onlangs een Outlander PHEV goedkoop in Nederland kunnen kopen, want hier in België zijn ze zeker 30% duurder omdat ze ook voor de particulier aantrekkelijk zijn om te rijden.
b00st zegt
Stevige arbitrage mogelijkheid. Koop een Outlander in NL, vraag 705 aan, verkoop 20% duurder in BE?
Als ik even op Autoscout24 zoek zie ik weinig verschil? Outlander van 2019 met rond de 80.000km kosten in beide landen boven de 20.000? Het aanbod is wel 20x groter in NL.
BE : https://www.autoscout24.be/nl/lst/mitsubishi/outlander?atype=C&cy=B&damaged_listing=exclude&desc=0&fregfrom=2019&kmto=90000&powertype=kw&search_id=2f9m9urifgo&sort=price&source=autocatalog&ustate=N%2CU&version0=phev
NL : https://www.autoscout24.be/nl/lst/mitsubishi/outlander?atype=C&cy=NL&damaged_listing=exclude&desc=0&fregfrom=2019&kmto=90000&powertype=kw&search_id=2f9m9urifgo&sort=price&source=autocatalog&ustate=N%2CU&version0=phev
rwdftw zegt
Dit is toch niks nieuws? Vraag Tim Burton (Schmee150) eens naar de afschrijving op zijn AMG Black Series.
kniesoor zegt
Zeker als je een dergelijke oto maar kort in bezit hebt/houdt zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten inderdaad astronomisch. Anders ook, maar dan kan je ze nog over meerdere jaren verdelen, wat de pijn verzacht. Een beetje 😶
audirs3 zegt
Vriend van me had een RS6 gekocht met alle opties, 10k op de teller en 1 jaar oud. Dan krijg je ongeveer dezelfde korting hoor.
mashell zegt
Waarom doe je de wagen dan ook zo snel weer weg? Nieuwe wagens schrijven nou eenmaal in het eerste jaar het meeste af.