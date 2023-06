Tot 3.000 euro boete voor verkeersaso’s Rotterdam

Zo, dat hakt er wel even in. Flinke boetes voor verkeersaso’s in Rotterdam.

Al jaren kampt het centrum van Rotterdam met verkeersaso’s in de zomermaanden. We hebben het dan niet over bumperklevers of iemand die afval uit het raam gooit, maar vooral mannen in auto’s die even de macho willen spelen met hun (al dan niet gehuurde) auto in drukke straten.

Revven, de uitlaat van een Golf GTI laten knallen, snel optrekken. Een ieder die in het weekend in Rotterdam ooit op een terrasje heeft gezeten kan dit wel beamen. Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat ook maar iemand onder de indruk is van je knallende uitlaat of harde muziek, maar men blijft het proberen. Het is natuurlijk wel super stoer, echt wel! Kuch..

Maatregelen 2023 verkeersaso’s Rotterdam

De gemeente probeert het fenomeen al langer aan te pakken. Dat doen ze onder andere door straten af te sluiten in de zomeravonden en extra verkeerscontroles te organiseren. Echter komt er voor deze zomer een pakket maatregelen bij. En die zijn niet mals!

Het gaat om een achttal nieuwe maatregelen. Ze staan hieronder op een rijtje:

Boete voor onnodig geluidsoverlast: Politie en gemeentelijke handhavers gaan boetes uitdelen voor ‘onnodig geluidsoverlast’ van voertuigen. Daar valt onnodig hard optrekken onder, maar ook getunende auto’s met knallende uitlaten en luide muziek. Het boetebdrag bedraagt € 280.

Het opleggen van een last onder dwangsom: Gemeentelijke handhavers komen met gerichte acties in straten waar sprake is van veel overlast. Ze gaan daarbij dwangsommen uitdelen. Bij iedere opvolgende overtreding moet de bestuurder dan een dwangsom betalen ter hoogte van € 500 oplopend met een maximum van € 3.000.

Oprichten van een speciaal verkeersaso team: Een specifiek handhavingsteam met de focus op verkeersasociaal gedrag.

Wijk- en gebiedsverboden opleggen aan verkeersaso’s: Bij herhaaldelijk verkeerasociaal gedrag zijn de personen niet meer welkom in specifieke wijken en straten zoals de Meent, strand Nesselande en meer.

Gesprek aangaan met autoverhuurbedrijven: De gemeente en samenwerkende partijen gaan het gesprek aan met autoverhuurbedrijven. Doel van de gesprekken is om ervoor te zorgen dat verkeersaso’s die herhaaldelijk in de fout gaan, geen auto’s meer kunnen huren.

Monitoren met geluidsmeters: De gemeente hangt op diverse locaties geluidmeters op. Deze zijn ter ondersteuning voor het verkeersaso team van Handhaving en de politie om gerichter te bepalen op welke locaties en tijdsperiodes overlast wordt ervaren.

Inzet van getrainde ‘acteurs’: er worden acteurs ingezet om gesprekken aan te gaan met de overlastgevers om bewustzijn van gedrag te creëren.

Gedragscampagne: Vanaf de zomer van 2023 start er een campagne gericht op het beïnvloeden van de doelgroep die asociaal rijgedrag vertonen.

Financieel pijn

Kortom, een flink pakket nieuwe maatregelen die moeten gaan bijdragen de verkeersaso’s in Rotterdam aan te pakken. Met name de dwangsom is er eentje die financieel pijn gaat doen. Het is afwachten de komende maanden of de overlast nu echt verleden tijd is.