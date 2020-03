NAIAS Detroit afgezegd vanwege praktische reden

Het is bijna sneu voor de organisatoren, maar in deze tijden van corona moet het.

We zijn ondertussen op het punt aanbeland dat een show die níet afgezegd wordt nieuws is, in plaats van andersom. Toch volgt iedereen elkaars voorbeeld, dan wel de richtlijnen van (inter)nationale organisaties. Dit is dan ook meer een soort waarschuwing voor als je van plan was tickets te boeken naar Detroit. De North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit is naast de autoshow van Los Angeles één van de grootste Amerikaanse autoshows.

Grote plannen

De show zou in 2020 anders gaan. Na te veel afzeggingen van automerken in 2019 moest de interesse elders geprikkeld worden. De show zou groots uitpakken, het dak van het conventiecentrum zou gebruikt worden als testbaan, je zou proefritten kunnen maken in de nieuwe auto’s door het hele centrum van Detroit: het moest gigantisch worden. Oh, en om dit mogelijk te maken moest de show verplaatst worden van januari naar juni. Januari sloot te dicht aan bij de autoshow van Genève en het dak van de beurshal was te besneeuwd in januari om die testbaan mogelijk te maken.

Had gekund

En zo kan het lopen: zou de show in januari gehouden zijn, net vóór de mondiale coronacrisis, dan was hij waarschijnlijk er gewoon geweest. Helaas liep het anders. Door de uitbraak, die nu meer slachtoffers dan ooit maakt in de VS, wordt de NAIAS afgelast. De VS kijkt dus al zo ver als juni. Maar de reden is niet simpelweg ‘want coronavirus’. Nee, de reden is wat praktischer.

Ziekenhuizen

Het TCF Center, de beurshallen en het decor voor de autoshow, wordt namelijk een ziekenhuis. Het U.S. Army Corps of Engineers heeft de plek aangewezen als tijdelijke opvang voor coronapatiënten. Ziekenhuizen hebben te maken met overcapaciteit, hallen zoals deze moeten gebruikt worden voor betere doeleinden dan auto’s kijken.

Uit interesse om niet de coronapatiënten als een tijdbom neer te zetten voor een autoshow, wordt de show dus gewoon compleet afgelast. Jammer: dit zou hét jaar worden voor de NAIAS. Cancel die vlucht dus maar, of boek hem niet. Als je het land al uit mag of in kan, kom je niet terecht op de beursvloer. (via The Detroit News)