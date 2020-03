Twents bedrijf maakt jouw auto ‘coronaproof’

Hoe zorg je ervoor dat je veilig met meerdere mensen in een auto kunt zitten tijdens het coronavirus? Dit bedrijf denkt een oplossing te hebben.

Het is een lastig spagaat voor veel ondernemers. Aan de ene kant wil je dat je bedrijf niet failliet gaat. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet dat al je werknemers ziek worden. Neem plantsoenwerk. Als je op locatie bent, kan je best 1,5 meter afstand tussen elkaar bewaren. Maar die mensen worden vaak in een bedrijfswagen met dubbele cabine vervoerd. En dan zit je natuurlijk vrij dichtbij op elkaar.

‘Coronaproof’

Om te beginnen: Autoservice Stepelo heeft géén oplossing voor die 1,5 meter gevonden. Dat is ook vrij lastig te bewerkstelligen, zonder de auto fysiek een stukkie groter te maken. Wat ze wél hebben bedacht, is een ophangsysteem met transparante folie. En dit idee hebben ze ook meteen online gezet, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Je bus of auto coronaproof maken, zo doe je het.

Ga er maar aan staan

Klinkt makkelijk, maar er waren een paar belangrijke eisen. Simpel een (plexi-)glas plaat ophangen mocht niet, want de verzekering verbiedt dat in verband met letsel. Ook moest de oplossing geschikt zijn voor lease- en leenauto’s, dus mogen er geen beschadigingen (en daaronder valt gaten boren) aangebracht worden. Tegelijkertijd moest de oplossing wel makkelijk te reinigen zijn en natuurlijk stevig opgehangen worden. En het zicht mocht niet belemmerd worden. Kortom: het klinkt makkelijker dan het daadwerkelijk is. Maar de eerdergenoemde garage heeft een systeem bedacht.

Ophangen

Wat je nodig hebt is een bagagespin (een elastische kabel met twee haken), een transparante folie (een doorzichtig tafelkleed, bijvoorbeeld) en dubbelzijdige tape. Door dit aan elkaar te fröbelen kun je de folie in kwestie ophangen. Alsof je een waslijn met een coronakleed aan je plafond hangt. Eenvoudig, even eenvoudig weer te verwijderen, en een redelijke buffer voor je medepassagiers.

Good guy

Alsof Autoservice Stepelo nog niet goed genoeg de redder in nood uithangt, zetten ze er ook bij dat je met een rondje bekende winkels alle benodigde materialen zo in huis hebt. Maar als je twee linkerhanden hebt dan mag je je auto ook even langs brengen bij de garage in Haaksbergen.

We leven in tijden waar creatieve oplossingen benodigd zijn. Dit is er zo één. Voor sommigen stopt het werk immers nooit, ook niet in deze crisistijden. Je werktuig coronaproof maken is dus een fijne hulp.