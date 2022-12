Zó lang krijg je garantie op Suzuki motorfietsen

Dat hadden wij niet verwacht qua garantie voor Suzuki motorfietsen.

Jarenlang was 1 jaar de norm. Nee, we hebben het niet over onthouding, maar fabrieksgarantie. Als je een auto of motorfiets kocht, dan kreeg je vanuit de fabriek 1 jaar garantie. Als er iets in die tijd mis ging met de auto, dan kon je het kosteloos laten verhelpen door de dealer. Daarna was je aangewezen op, eh, jezelf.

Voor een product zo kostbaar als een auto of motorfiets was één jaar wel heel erg mager, maar gewoon de standaard. Hierdoor konde de Aziatische merken zich onderscheiden. Die gaven namelijk tot wel 3 jaar fabrieksgarantie op hun voortuigen. 3! Man, dan was jouw Austin, Autobianchi of Talbot al verregaand weggerot. Vanuit de EU (die doen dus ook goede dingen!) moesten fabrikanten minimaal 2 jaar garantie gaan geven.

Zo lang!

Sindsdien is 2 jaar de standaard en zijn er alsnog merken die zich onderscheiden door langer garantie aan te bieden. Maar dat gaat allemaal over auto’s. Hoe zit het dan met motorfietsen? Nou, dat hebben wij even uitgezocht voor je! Dat komt namelijk door een berichtje van Suzuki.

Suzuki geeft namelijk 6 jaar garantie op alle nieuwe motorfietsen. Hoofdredacteur en fervent motorrijder @michaelras heeft eventjes middels desk-research uitgezocht hoeveel de andere fabrikanten aanbieden:

Suzuki | 6 jaar

Honda | 5 jaar

Royal Enfield | 3 jaar

BMW | 3 jaar

Yamaha | 2 jaar

Kawasaki | 2 jaar

Ducati | 2 jaar

Voorwaarden aan fabrieksgarantie Suzuki motorfietsen

Het is duidelijk dat Suzuki nu het meeste fabrieksgarantie geeft op de motorfietsen. Dat was Honda (met 5 jaar), maar er is nu dus een nieuwe nummer 1. Uiteraard vraag je je af wat de haken en ogen zijn. Uiteraard hebben we dat ook voor je. Ten eerste geldt de lange gerantietermijn vanaf 2023. Dat is het over twee weekjes al, maar houd er rekening mee als je een voorraadexemplaar koopt tussen nu 1 januari.

Ander dingetje, je moet niet als een BMW-rijder te keer gaan. Dat zullen we eventjes toelichten. Waar BMW-rijders op vier wielen als lichtelijk asociaal bekend staan, zijn het juist enorm brave veelrijders op twee wielen. Met andere woorden, er is een maximum aan kilometers: 100,000 km.

De meeste motormuizen halen dat niet in zes jaar (BMW R1200RT-rijders dus daargelaten). Oh ja, je moet de Suzuki bij een Suzuki dealer kopen. Dat lijkt logisch, maar je moet echt via Suzuki Nederland een fiets kopen bij een dealer. Dus je kan er niet eentje importeren uit Duitsland en dan als het fout gaat aankloppen bij de Nederlandse dealer om de hoek.

