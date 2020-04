De nieuwe Fiat Strada is helemaal officieel!

Kijk, eindelijk is daar de verse Fiat Strada.

Het heeft eventjes geduurd, maar Fiat heeft dan eindelijk het doek getrokken van zijn gloednieuwe pick-up: de Strada.

Vier deuren

Laten we maar meteen beginnen met het allergrootste nieuws: de compacte bedrijfsauto van Fiat komt er ook met vier deuren. Gezien de compacte afmetingen van de auto is dat vrij bijzonder. Overigens is het meer een kekke auto voor de praktisch ingestelde particulier, dan het hoveniersbedrijf dat 10 nieuwe pick-ups aan de vloot wil toevoegen. Overigens is een tweedeurs variant ook mogelijk.

Zuid-Amerika

De Fiat Strada is in eerste instantie alleen bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse markt. Daar is Fiat enorm populair. De vorige Strada was een beetje een hatchback met laadbak, de nieuwe Fiat Strada ziet er aanzienlijk stoerder uit.

Kleine bak

Om een idee te krijgen van de pick-up, de nieuwe Fiat Strada is 4,48 meter lang. De laadbak is 1,17 meter lang en 1,06 breed. Compacte pick-ups als de Volkswagen Amarok en Ford Ranger zijn véél groter. Je mag maximaal 650 kilogram meenemen in de bak. Het is dus een werkpony, geen werkpaard.

Motoren

Het leek erop dat Fiat zou komen met keuze uit drie motoren en twee transmissies. Dat wordt iets minder, vooralsnog. Het gamma begint met een 1.4 viercilinder. Deze levert 88 pk en 123 Newtonmeter. Wil je meer vermogen, dan ben je aangewezen op de 1.3 met 109 pk en 139 Nm. In beide gevalle moet je zelf schakelen met een handbak met vijf voorwaartse verzetten.

Nederland

Het was de bedoeling dat de Fiat Strada meteen te bestellen is, maar de fabriek waar de auto gebouwd moet gaan worden is dicht. Dit uiteraard vanwege het coronavirus. Of de Fiat Strada naar Nederland komt is niet bekend. Het model van de vorige generatie is een tijdje leverbaar geweest. Wel bestaat de kans dat de auto als RAM 700 aangeboden gaat worden. Kun je zeggen dat je een raszuivere RAM pick-up hebt. Met 1.3 motor, dat dan weer wel.