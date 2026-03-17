Nederland komt 34,5 miljard euro tekort voor wegwerkzaamheden, maar er is een plan

Zo wil Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het wegonderhoud de komende jaren aanpakken.

Gisteren nog kregen we een goede indicatie van hoe het met het Nederlandse wegonderhoud gesteld is. Rijkswaterstaat kondigde grote verkeershinder aan door lange afsluitingen van verschillende wegen in de omgeving van Utrecht. Daar zal het de komende jaren niet bij blijven.

Onze oude wegen hebben het zwaar en zijn aan vernieuwing toe. Helaas kost het faceliften van het asfalt een flinke bak geld. De Algemene Rekenkamer becijferde in 2024 dat Nederland 34,5 miljard euro tekort komt om alle geplande werkzaamheden uit te voeren tot en met 2038. Tel je daar het onderhoud aan het vaarwegennet en de spoorlijn aan toe, dan kom je op een gat van 80 miljard euro. Door dit tekort kan bijvoorbeeld de vernieuwing van de Haringvlietbrug niet doorgaan.

Een brief aan de voorzitter

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft sinds het nieuwe kabinet ook een nieuwe minister en staatssecretaris. Dit zijn Vincent Karremans (goede achternaam voor iemand die zich met mobiliteit moet bemoeien. Je kent hem van het geruzie met Nexperia) en Annet Bertram. Zij hebben een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer geschreven met daarin de manier waarop we het onderhoud aan de wegen gaan uitvoeren.

Zo’n groot en complex probleem los je natuurlijk niet op door in je vingers te knippen en verder te gaan met je leven. Daarom zet het ministerie in op verschillende actiepunten. De overkoepelende boodschap luidt: ”Niets doen is geen optie, maar niet alles kan en niet alles kan tegelijkertijd. We moeten prioriteren om te kunnen presteren. Om maximaal te kunnen presteren, moeten we prioriteren over de volle breedte van de opgaven, het MIRT en de fondsen”, schrijven Karremans en Bertram.

Vooral dat prioriteren is belangrijk. Er moeten keuzes gemaakt worden tussen welke projecten er wel en niet voorrang krijgen. Al die projecten staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over welk van deze projecten voorlopig geen doorgang kunnen vinden.

Daarnaast willen Karremans en Bertram zorgen voor minder juridische obstakels en regeldruk voor infrastructuur. Dit met als doel om de kosten en doorlooptijden terug te brengen. Een andere manier om wat geld uit de staatskas te besparen is om ome EU lief aan te kijken en te vragen naar wat subsidie.

Baat bij wegvernieuwing? Betalen maar!

Er wordt ook gekeken naar bedrijven, grond- en vastgoedeigenaren. Zij die mogelijk voordeel hebben bij het vernieuwen van een weg moeten meer betrokken worden bij het betalen van het bonnetje. ”De inzet van alternatieve bekostigingsbronnen vergt maatwerk per MIRT-project, maar kan kansen bieden om de koek te vergroten”, lezen we hierover.

Dit zijn een paar van de ideeën van het nieuwe ministerie. Zij vragen ook de andere leden van de Tweede Kamer om wat wensen, bedenkingen en afwegingen in de ideeën box te doen. De input gebruiken Karremans en Bertram vervolgens in hun afweging.

En zo, bezorgde burgers, moeten we de komende tientallen jaren langzaam maar zeker steeds meer jonge wegen krijgen. Denk jij dat het op deze manier gaat lukken?

Bron: Open.overheid.nl