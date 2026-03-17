Volkswagen deelt prijs ID. Cross en rijdt er nu al mee door Nederland

Dit moet dè verkoophit van VW worden.

De elektrische Volkswagen ID. Cross is nog niet gelanceerd, maar heeft wel al zijn eerste kilometers door Amsterdam erop zitten. VW testte het voertuig in camouflage deze keer niet in de vrieskou of bij hoge temperaturen, maar gewoon in onze hoofdstad. Dikke kans dat VW dit experiment gebruikt om wat verbruiksdata te vergaren in de stad, een plek waar de ID. Cross zich heerlijk thuis moet gaan voelen.

We weten al best veel over de ID. Cross. Je kon eerder al op Autoblog.nl lezen over het platform en bijbehorende specificaties, een kijkje in het interieur nemen en zien wanneer de productie van start moet gaan. Nu deelt Volkswagen een van de belangrijkste indicatoren voor een mogelijk verkoopsucces: de vanafprijs.

Wat gaat de Volkswagen ID. Cross kosten?

Volkswagen schrijft: ”ID. Cross wordt vanaf najaar 2026 op de Europese markt gelanceerd. Het model zal verkrijgbaar zijn met een vanafprijs van circa 28.000 euro.” Let wel: dit lezen we in een internationaal persbericht. De Nederlandse prijs kan dus wat hoger of lager uitvallen.

Het geeft in ieder geval een goede indicatie voor het kostenplaatje en of dat een beetje kan concurreren met andere merken. Van de Kia EV2 weten we bijvoorbeeld sinds gisteren dat ie voor tenminste 27.595 euro gaat in Nederland. Een verwaarloosbaar verschil. Qua specificaties verschillen de modellen een stuk meer. De VW komt een stuk verder op een volle batterij (420 tegenover 317 kilometer), maar de Kia heeft meer vermogen (147 tegenover 115 pk).

De keuze voor de potentiële klant zal dus gaan liggen op andere factoren, zoals binnenruimte, styling, laadsnelheden en het interieur. Volkswagen probeert je over te halen met de nieuwe Pure Positive-designtaal, een interieur met grote displays en fysieke knoppen en zaken als 105 kW snelladen (alleen bij de grootste accu).

Voor wie nog wat meer geduld heeft, kan ook wachten tot de Skoda Epiq er is. Of je gaat voor een maatje kleiner en neemt ook modellen als de Renault Twingo, VW ID. Polo en BYD Dolphin Surf in overweging. Maar eerst eens zien hoe deze ID. Cross er zonder camouflage uit ziet. Zodra dat moment daar is, lees je er als eerste over op Autoblog.nl!