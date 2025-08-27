Autoindustrie luidt de noodklok: CO2-doelen onhaalbaar

De Europese autofabrikanten sturen een noodkreet aan de Europese Commissie: de CO2-doelen zijn onhaalbaar.
Het bericht waarvan je wist dat het zou komen. Het ene na het ander merk besluit namelijk niet voor niets om langer door te gaan met brandstofmotoren want de markt dicteert. Door al het pushen op elektrisch rijden dreigt de EU de Europese autoindustrie te vermoorden.
Ondertussen dendert Brussel echter gewoon door en verzint met allemaal achterdeurtjes en nieuwe regeltjes manieren om toch zijn zin te krijgen. In 2035 moet en zal iedereen elektrisch rijden. Punt.
Noodkreet
De Europese autoindustrie ziet het allemaal met grote vrezen tegemoet. Daarom luiden Mercedes-Benz topman Ola Källenius en bestuursvoorzitter van toeleverancier Schaeffler Matthias Zink nu de noodklok. Gezamenlijk hebben ze een brief gestuurd (ouderwets) naar Tante Ursula, de voorzitter van de Europese Commissie.
Die houdt namelijk op 12 september een bijeenkomst voor leidinggevenden uit de auto-industrie om de toekomst van de sector te bespreken. Die is bedoeld om het vooral te hebben over de toenemende hevige concurrentie uit China op het gebied van elektrische auto’s en de Amerikaanse invoerheffingen.
Autofabrikanten: CO2-doelen onhaalbaar
Källenius en Zink willen het dus ook hebben over de CO2-doelen. Die zijn namelijk volgens hen onhaalbaar. Op dit moment gaat het bar slecht met de Europese fabricatie van batterijen en is zijn de fabrikanten volledig afhankelijk van Azië voor batterijpakketten voor al die EV’s die moeten worden gebouwd.
Daarnaast zijn de productiekosten voor een elektrische auto hoger en is er over heel Europa bekeken gewoon een gebrek aan laadpunten voor al die auto’s. Om nog maar te zwijgen van de kwaliteit van de laadpalen die er zijn en het stroomnet in alle landen die stroom moeten leveren om al die EV’s te gaan laden.
Als je dan ook nog eens in overweging neemt dat Europeanen geen trek hebben om in een elektrische auto te stappen, dan is de noodkreet naar Brussel goed te begrijpen. Benieuwd wat het oplevert…
Reacties
Hubert zegt
Vreemd.
Ze schrijven een brief “Die is bedoeld om het vooral te hebben over de toenemende hevige concurrentie uit China op het gebied van elektrische auto’s”
En vervolgens willen ze op de oude manier verder modderen.
italned zegt
De agenda draait gewoon door
Het kwaad zit vooral bij de EU
Er is geen CO2 probleem.
Joris24 zegt
Nah, ik ben geen klimaatdrammer maar vind toch wel dat er wel degelijk een CO²-probleem ontstaat. Sinds 1800 is de concentratie CO2 in de atmosfeer significant gestegen, van ongeveer 280 ppm naar ruim 420 ppm in 2024. Dit is een toename van ongeveer 50%. Gecombineerd met de bevolkingsgroei van ruim 1 miljard in 1900 naar 8 miljard in 2025, die allemaal willen eten, consumeren, reizen, in de winter verwarming willen en in de zomer verkoeling willen, kun je wel voorzichtig aannemen dat de CO²-uitstoot zal blijven toenemen, alle klimaatakkoorden en extra belastingen ten respijt.
We hebben in 800.000 jaar niet zulke hoge CO²-concentraties in de lucht gezien. Je kunt je afvragen wat kritiek is voor het milieu, maar wij stellen als mens de grens op 1000 PPM wat kan leiden tot klachten als hoofdpijn en vermoeidheid, en 2000 als gewoon ronduit ongezond.
Dus als we nogmaals verdubbelen in CO²-concentraties, zullen we een omgeving creeren die voor mensen permanent als gezondheidsrisico wordt beschouwd, om het nog maar niet te hebben over de impact van temperatuurstijging op het milieu, zoals het stilvallen van de golfstoom. De aarde redt zich heus wel, maar voor de mens wordt het er niet beter op.
Dus beetje afhankelijk van hoe je het bekijkt is er volgens de algemene wetenschappelijke consensus toch wel een CO²-probleem vanuit de impact de mens bekeken. Voor de aarde maakt het niks uit, dat is gewoon een brok steen.
mashell zegt
Hahaha. Het is onzichtbaar maar het bestaat wel en zo ongeveer heel de wetenschap is er van overtuigd dat het een enorm probleem is. Gisteren was nog in het nieuws dat de Golfstroom al rond 2060 kan stil vallen, je kleinkinderen zullen dan het woning tekort gaan oplossen met iglo’s… Het probleem is dat we nog steeds domme politici kiezen die slaven van het geld zijn en beslissing voor korte termijn economisch voordeel nemen in plaats van voor het lange termijn belang voor de mensheid te kiezen.
RUBERG zegt
Te lang liggen slapen en nu piepen. Co2 uitstoot neemt nog steeds toe en dat is onwenselijk.
mjpamsterdam zegt
Zeer onwenselijk ! En aan het te lang zitten slapen wil ik graag verregaande arrogantie van de Europese fabrikanten toevoegen.
lekkaah zegt
Netcongestie kost nu al jaarlijks grofweg 10-40 miljard p/j. Ca 11.900 woningen/bedrijfspanden wachten op dit moment op een aansluiting.
Maar vrolijk doorgaan met gasloze woningen/bedrijfspanden en windmolens die niet eens aangesloten kunnen worden door een overvol net. En natuurlijk vol doorzetten op EV’s.
Mis ik iets?
Mocha Joe zegt
Wat je mist is dat de aarde naar de klote gaat en dat we daar nog steeds te weinig tegen doen.
mashell zegt
Je mist dat je het probleem van de net congestie in het net moet oplossen. En dat kan ook gewoon. De netbeheerders zijn er al mee bezig. Ze moeten alleen flink doorwerken en onder druk gehouden worden door politiek en maatschappij. En als het niet snel genoeg gaat daar wat managers vervangen.
Joris24 zegt
Een stelling onderbouwen met een link naar clickbait-titel-artikel met compleet verkeerde conclusie. “In het eerste halfjaar van 2025 was er een marktaandeel van 48,3% voor hybride auto’s, 35,0% voor elektrische auto’s en 15,0% voor benzineauto’s in Europa, met een afnemend deel diesel”. Ga ervan uit dat een deel van die hybrides deels elektrisch gereden wordt en wordt meer dan de helft van de in HY1 2025 verkochte auto’s in europa elektrisch gereden. Misschien heeft niet iedereen er zin in, maar het aandeel elektrisch loopt elk jaar op.
Pijnpunt voor de europese fabrikanten is dat ze langzaam door de chinezen weggedrukt worden, de chinezen met hun gigantische staatssubsidies, kunstmatig laag gehouden munt (40% lager over de afgelopen 20 jaar), goedkope (dwang)arbeid en diefstal van intellectueel eigendom veel goedkoper zijn en genoeg europeanen daar niks om geven ook al weten ze het ergens wel. En dat vertaalt zich niet alleen in lagere verkoopaantallen maar ook flinterdunne marges voor wat er wel verkocht wordt. Daarmee houd je weinig vet op je botten over om loonstijgingen of R&D te kunnen financieren.
Aalbert zegt
Paar jaar geleden liep VAG de deur plat in Brussel om de EV op de agenda te krijgen, wellicht als afleiding voor Dieselgate en ‘groen’ voetje te halen in Europa bij het linkse gepeupel. Duitse merken hebben zich volledig vergaloppeerd in China, eigen markten veronachtzaamd, nog niet zo heel lang geleden zei de Ceo van BMW dat China de focus had van BMW, de rest deed er niet toe….. . En nu is het janken…….. . Dit terwijl merken als Kia, Hyundai, Toyota verkooprecords boeken, zelf in China……. Toyota is daar zelfs erg succesvol dit jaar, ook met de EV’s… .