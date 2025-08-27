Autoindustrie luidt de noodklok: CO2-doelen onhaalbaar

De Europese autofabrikanten sturen een noodkreet aan de Europese Commissie: de CO2-doelen zijn onhaalbaar.

Het bericht waarvan je wist dat het zou komen. Het ene na het ander merk besluit namelijk niet voor niets om langer door te gaan met brandstofmotoren want de markt dicteert. Door al het pushen op elektrisch rijden dreigt de EU de Europese autoindustrie te vermoorden.

Ondertussen dendert Brussel echter gewoon door en verzint met allemaal achterdeurtjes en nieuwe regeltjes manieren om toch zijn zin te krijgen. In 2035 moet en zal iedereen elektrisch rijden. Punt.

Noodkreet

De Europese autoindustrie ziet het allemaal met grote vrezen tegemoet. Daarom luiden Mercedes-Benz topman Ola Källenius en bestuursvoorzitter van toeleverancier Schaeffler Matthias Zink nu de noodklok. Gezamenlijk hebben ze een brief gestuurd (ouderwets) naar Tante Ursula, de voorzitter van de Europese Commissie.

Die houdt namelijk op 12 september een bijeenkomst voor leidinggevenden uit de auto-industrie om de toekomst van de sector te bespreken. Die is bedoeld om het vooral te hebben over de toenemende hevige concurrentie uit China op het gebied van elektrische auto’s en de Amerikaanse invoerheffingen.

Autofabrikanten: CO2-doelen onhaalbaar

Källenius en Zink willen het dus ook hebben over de CO2-doelen. Die zijn namelijk volgens hen onhaalbaar. Op dit moment gaat het bar slecht met de Europese fabricatie van batterijen en is zijn de fabrikanten volledig afhankelijk van Azië voor batterijpakketten voor al die EV’s die moeten worden gebouwd.

Daarnaast zijn de productiekosten voor een elektrische auto hoger en is er over heel Europa bekeken gewoon een gebrek aan laadpunten voor al die auto’s. Om nog maar te zwijgen van de kwaliteit van de laadpalen die er zijn en het stroomnet in alle landen die stroom moeten leveren om al die EV’s te gaan laden.

Als je dan ook nog eens in overweging neemt dat Europeanen geen trek hebben om in een elektrische auto te stappen, dan is de noodkreet naar Brussel goed te begrijpen. Benieuwd wat het oplevert…