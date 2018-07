“Aston Martin en Red Bull overwegen deelname DTM”

Is het heus?

Het lijkt in de autosport steeds lastiger om constructeurs in een bepaalde raceklasse te houden. Het meest duidende voorbeeld hiervan herkennen we terug in het World Endurance Championship. Hier verdwenen stapsgewijs Audi en Porsche, nadat ze nog een aantal edities van de 24 uur van Le Mans op hun naam wisten te schrijven. Tegelijkertijd kon Toyota, dat als enige fabrikant overbleef, hierdoor relatief gemakkelijk zegevieren, waardoor de overwinning van Fernando Alonso aanzienlijk aan glans verloor.

Het Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, beter bekend als de DTM, lijkt overgelaten te worden aan hetzelfde lot. Hoewel de raceklasse enkele jaren geleden nog BMW mocht verwelkomen, heeft Mercedes ondertussen laten weten de volgende constructeur te zijn die het toerwagenkampioenschap wil verlaten. Echter lijkt de DTM nu misschien toch door te kunnen met drie fabrikanten, in plaats van twee. Aston Martin schijnt namelijk interesse hebben om vanaf 2020 met vier auto’s deel te nemen aan het kampioenschap.

Althans, dit klopt niet helemaal. Het is namelijk geen initiatief van Aston Martin zelf om deel te willen nemen aan de DTM. In plaats daarvan is het de Zwitserse operatie R-Motorsport die overweegt deel te nemen aan het kampioenschap. Het team bevindt zich op haar beurt weer onder de parasol van Arden International en Jota Sport en heeft daarmee voldoende geloofwaardigheid een dergelijk initiatief uit te voeren. Het team komt momenteel uit in het Blancpain GT langeafstandskampioenschap, uiteraard met Aston Martins.

Afgezien van de drie hierboven genoemde bedrijven die bij de onderneming betrokken zouden zijn, is het ook Red Bull dat zich mengt in het verhaal. Nu hebben Red Bull en Aston Martin sowieso een connectie, daar ze samenwerken in de Formule 1 en gezamenlijk de Valkyrie bouwden, dit is zeker niet de enige link in het verhaal. De baas van Arden, Garry Horner, is namelijk de vader van Christian Horner: de teambaas van het Formule 1-team van Red Bull.

Hoewel Aston Martin geen eigen, 2-liter viercilinder motoren heeft om te gebruiken in de raceklasse, schijnt ook dit probleem opgelost te kunnen worden. De equipe zou mogelijk dezelfde krachtbronnen gaan gebruiken als het fabrieksteam van Honda, dat uitkomt in het Japanse Super GT-kampioenschap. De beide raceklasses smelten vanaf volgend jaar in zekere zin samen en zullen o.a. het technische aspect van de sport delen.

Uiteraard staat het project, als het al bestaat, in de kinderschoenen. Vreemd is het dus niet, dat er momenteel geen coureurs zijn met een contract op zak. Dat gezegd hebbende worden o.a. Brendon Hartley, Sebastien Buemi, Nicki Thiim en Maxime Martin aan het project gelinkt. (Bron: Autosport)